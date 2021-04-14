Галицькі хроніки COVID-19: 14 квітня.

Станом на 09:00 14 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 263 089 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1594 нові випадки: 162 – на Івано-Франківщині (проведено 926 ПЛР-тестів), 963 – на Львівщині (проведено 2964 ПЛР-тестів) та 469 – на Тернопіллі (проведено 1821 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків: дев’ять людей померли на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та 14 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 квітня (09:00): 61 491 випадок, 469 нових
Тернопіль – 155 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 43 особи
Збаразький район – 26 осіб
Зборівський район – 20 осіб
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 26 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 37 осіб
Теребовлянський район – 21 особа
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 квітня (09:00): 119 540 випадків, 963 нових
Львів – 504 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 40 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 25 осіб
Кам'янко-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 40 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
Турківський район – 19 осіб
Яворівський район – 72 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 квітня (09:00): 82 058 випадків, 162 нових
Івано-Франківськ – 44 особи
Богородчанський район – 3 особи
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 6 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Долинський район – 21 особа
Калуський район – 17 осіб
Коломийський район – 9 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Рожнятівський район – 9 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 8 осіб
Тлумацький район – 15 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.04.2021