Галицькі хроніки COVID-19: 14 квітня.

Станом на 09:00 14 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 263 089 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1594 нові випадки: 162 – на Івано-Франківщині (проведено 926 ПЛР-тестів), 963 – на Львівщині (проведено 2964 ПЛР-тестів) та 469 – на Тернопіллі (проведено 1821 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків: дев’ять людей померли на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та 14 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 квітня (09:00): 61 491 випадок, 469 нових

Тернопіль – 155 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 43 особи

Збаразький район – 26 осіб

Зборівський район – 20 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 26 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 37 осіб

Теребовлянський район – 21 особа

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 квітня (09:00): 119 540 випадків, 963 нових

Львів – 504 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 25 осіб

Кам'янко-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 37 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 40 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

Турківський район – 19 осіб

Яворівський район – 72 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 квітня (09:00): 82 058 випадків, 162 нових

Івано-Франківськ – 44 особи

Богородчанський район – 3 особи

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 6 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Долинський район – 21 особа

Калуський район – 17 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Рожнятівський район – 9 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 8 осіб

Тлумацький район – 15 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.