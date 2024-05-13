Путін вирішив змінити міністра оборони.

На місце Сєргєя Шойгу він запропонував призначити економіста Андрєя Бєлоусова.

Російський лідер Владімір Путін подав Раді федерації кандидатури очільників силових федеральних міністерств та відомств. Більшість посад збережеться за чинними керівниками, окрім міністерства оборони і Ради безпеки. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Найбільшою сенсацією стало те, що військове відомство більше не очолюватиме багатолітній його голова Сєргєй Шойгу (був міністром з 6 листопада 2012 року до 12 травня 2024 року). На цю посаду запропоновано виконувача обов’язків першого віцепрем'єра уряду Андрєя Бєлоусова.

Шойгу ж відтак стане секретарем Ради безпеки. Ніколая Патрушева, який обіймав цю посаду з травня 2008 року, указом президента РФ звільнено «у зв'язку з переходом на іншу роботу». У Кремлі пообіцяли «протягом найближчих кількох днів» назвати нову посаду Патрушева.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков, коментуючи перестановку у військовому відомстві, запевнив журналістів, що призначення Бєлоусова не змінить «системи координат». «Щодо військової складової, це призначення жодним чином не змінюватиме нинішньої системи координат, військова складова завжди була прерогативою начальника Генерального штабу, він продовжить свою діяльність, у цьому плані змін поки не передбачається», – заявив Пєсков.

Пєсков також розповів, що Шойгу на посаді секретаря Ради безпеки одночасно буде заступником Путіна у військово-промисловій комісії, а також очолить Федеральну службу з військово-технічної співпраці (ФСВТС). «І ви вже знаєте – раніше це вже теж було повідомлено, – з міністерства оборони під президента виводиться ФСВТС. І її роботу також очолить і куруватиме Сєргєй Шойгу», – пояснив речник Кремля.

Пояснюючи рішення Путіна запропонувати Бєлоусова на посаду міністра оборони, Пєсков заявив, що «дуже важливо вписати економіку силового блоку в економіку країни, вписати для того, щоб вона відповідала динаміці нинішнього моменту». «Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більше відкритий для інновацій, відкритий для максимально оперативного впровадження. Тому природно, що на нинішньому етапі президент ухвалив рішення, щоб міністерство оборони очолила цивільна людину», – заявив речник Кремля, додавши, що це не просто громадська особа, а «людина, яка очолювала дуже успішно міністерство економічного розвитку РФ».

Бєлоусов очолював мінекономрозвитку РФ з травня 2012 року до червня 2013 року. Потім він був призначений помічником президента Росії з економічних питань. Як зазначає видання The Bell, після цього всі папери й економічні пропозиції, які надходили до голови держави, замикалися на ньому. Видання називає його «жорстким державником», який вірить у «кільце ворогів» навколо Росії.