МКС видав ордер на арешт Шойґу і Ґєрасімова.

Обох звинувачено у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордери на арешт ексміністра оборони, секретаря ради безпеки РФ Сєрґєя Шойґу та начальника генштабу Росії Валєрія Ґєрасімова. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на інформацію, опубліковану на сайті суду. Їх звинувачено у скоєні воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

«Досудова плата ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб, Сєрґєя Кужугетовича Шойґу та Валєрія Васильовича Ґєрасімова, у контексті ситуації в Україні за евентуальні міжнародні злочини, скоєні з щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 травня 2023 року»,— йдеться у повідомленні на сайті суду.

Серед причин МКС назвав удари по енергетичних об'єктах України та інших цивільних об'єктах, які РФ вважає законною ціллю. Як уточнили в суді, «є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року до як мінімум 9 березня 2023 року». Протягом цього часу російська армія завдала «великої кількості ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних точках України», зазначається у релізі. У суді переконані, що доцільність ударів по енергосистемі України є недостатньою і завдає більше шкоди цивільному населенню.

Україна привітала ордери на арешт як важливе рішення для притягнення Росії до відповідальності за аґресію. «Шойґу і Ґєрасімов несуть індивідуальну відповідальність. За зло кожен відповість», – написав у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У пресслужбі апарату радбезу Росії заявили, що рішення палати попереднього провадження МКС щодо Шойґу «є нікчемним і було ухвалене в рамках гібридної війни Заходу проти Росії». Також зазначається, що оскільки Росія не є членом МКС, то на неї не може поширюватися його юрисдикція.

Нагадаємо, у березні 2023 року Досудова палата МКС видала ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Рішення МКС було винесено у рамках справи «про незаконну депортацію дітей з територій України, окупованих російськими силами з 24 лютого 2022 року».