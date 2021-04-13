На Тернопіллі 8 лікарень перепрофілювали для пацієнтів з Covid-19.



У Тернопільської області сформовано 2482 ліжка для пацієнтів із Covid-19 – це понад 50% від загальної кількості місць для пацієнтів у медичних закладах краю, повідомила під час оперативної наради напередодні, 12 квітня, начальниця управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.

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За її інформацією, медичним киснем забезпечено 89,4% ліжок для пацієнтів із Covid-19. Зокрема, 1558 забезпечені киснем централізовано, а 661 – концентраторами. За останній тиждень додали 32 кисневі точки – із централізованим кисневим постачанням

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на Covid-19 на Тернопільщині перепрофілювали у тимчасові госпіталі вісім медичних закладів.

«Ситуація з точки зору кількості госпіталізацій більш напружена – відповідно, перепрофільовано заклади охорони здоров'я, передбачені для лікування коронавірусної інфекції Covid-19. Це Заліщицька центральна міська лікарня, Чортківська центральна міська лікарня, Почаївська районна комунальна лікарня, Скалатська комунальна районна лікарня, Гусятинська комунальна лікарня, Монастириська міська лікарня, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги та Тернопільська комунальна міська лікарня №3», – повідомила Ольга Ярмоленко.

За її інформацією, заповненено пацієнтами з Covid-19 зараз 1414 ліжкомісць, а 1068 є вільними.

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Зазначимо, станом на початок 2021 року на Тернопільщині було 1750 ліжкомісць для пацієнтів із Covid-19.

Нагадаємо, на Тернопільщині вперше за час епідемії зафіксували антирекорд: за попередню добу, 12 квітня, зареєстровано вже 22 летальні випадки від Covid-19. Наразі Тернопільщина перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.