Зеленський: Україна готова до російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Про це він сказав знімальній групі CNN під час недавнього візиту на фронт.

"Звичайно. Ми знаємо. З 2014 року ми знаємо, що це може статися щодня. Вони готові, але й ми готові. Тому що ми – на своїй землі, на своїй території", – заявив верховний головнокомандувач.

Президент сказав, що він вирушив на фронт, аби висловити підтримку військовим підрозділам на передовій. "Вони мають знати, що мають політичну підтримку", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський сказав, що він чекає на предметну підтримку країн заходу, а передовсім США, на шляху України до НАТО.

"Якщо вони бачать Україну в НАТО, то вони мають сказати це прямо, і це зробити. Не тільки на словах", – сказав Зеленський.