Детектив у шапіто

У реаліях вітчизняного цирку навіть дипломований провидець не передбачить, якого крілика, звідки і як витягне черговий по манежу ілюзіоніст, кульбіти акробатів незбагненні, як львівська погода, а про клоунів і говорити вже якось не пасує. Огляд подій тижня в Україні

Вояж тижня

Президентові Зеленському таки щось пороблено на предмет його візитів у краї, де просто багаті громадяни їздять на «Феррарі», а повноцінно багаті мають табуни верблюдів, яких експлуатують у вигляді транспорту. За не таку вже й довгу політичну кар’єру Володимир Олександрович якось загадково літав у Оман, за що його збештали всі, хто мав натхнення, а візит до Об’єднаних Арабських Еміратів ознаменувався приведенням в Україну інвестицій у розмірі «трьох мільярдів», які десь дорогою з Дубаю до Києва «зависли».

Подорож до Катару так само виявилася кострубатою. Офіс президента України повідомив, що підписана угода між українською компанією відновлюваної енергетики UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо катарських інвестицій у сонячну енергетику, крім того, вітчизняне МЗС та Міністерство транспорту та зв'язку Катару підписали угоду, яка передбачає збільшення інвестицій з боку катарського портового оператора QTerminals W.L.L в порту Ольвія у Миколаєві.

Особливим цимесом поїздки було погодження Катаром залучити українських поліцейських для охорони порядку під час Чемпіонату світу з футболу у 2022 році. Допомагати арабам вгамовувати британських хулсів чи взагалі якусь неадекватну квазіфутбольну босоту поважним людям із тамтешньої столиці міста Доха обіцяли українці за часів і Януковича, і Порошенка (аргументували тим, що ми з поляками провели нормальний Євро-2012 і ніхто нікому скальпа не зняв). Зеленський просто підтримав традицію.

Гірше вийшло з українськими ногами, на які звернули увагу дипломати. Коли Шерон Стоун нижні кінцівки перекидає це виглядає трохи вульгарно, але є класикою американського кіно. Класикою українського відвідування арабських інвесторів стали ноги голови офісу президента Андрія Єрмака і шефа МЗС Дмитра Кулеби.

Зрештою, мати претензії до чиновників з їхніми мештами вже трохи є поганим тоном. Тому почекаємо, коли в Україну зайдуть чергові мільярди арабських грошей, про які говорили всі, хто своїми підошвами топтав кавальчик арабського світу.





Хабар тижня

З часів «Санта-Барбари» і «Династії» від проблем мільярдерів вимагалося, щоби хтось із них трохи кубирцявся з вищого поверху й обов’язково вдарився головою, аби заробити ретроградну амнезію. Інші персонажі з того таки поверху падали, аби мати викидень. У тих же серіалах американці гадали, що вони переплюнуть у серіальному ідіотизмі всю планету. Американці помилялися.

НАБУ втішило тих, кому то цікаво, що затримало двох адвокатів, які нібито обіцяли за 100 тисяч доларів вирішити питання в Окружному адмінсуді. Ті ж спеціалісти з Національного бюро повідомили, що один із затриманих є братом очільника суду Павла Вовка. Цифри називалися не так, щоб дуже страшні, але для посполитих приємні – у «близького родича» голови Окружного суду (той, який Вовк) знайшли 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро та 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Потім з’ясувалося прізвище брата, яке ніяк не Вовк; і суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.

У цій тяжкій історії смішне полягає в тому, що Вовк Павло В’ячеславович є вічним. І можливості його непереборні. Зонтов із мільйонами буде таким самим у цирку. І кріликів вони витягатимуть.





Викрадення тижня

Ейхмана трохи викрали ізраїльські спеціалісти, бо то їм було треба. Пройшли роки, і в Україні сталася потреба того, що хотіли мешканці землі обітованої. Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – на початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана і скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако.

Потім Чауса викрали в Молдові. Чаусу до Ейхмана – як Карлсону до Армстронга. Проте СБУ молдовани закинули їхні (СБУ) чаусові проблеми.

Чоловік з банками (слоїками), які мали в собі багато іноземних грошей, досі нормально себе почуває. А серіал гарний виходить.

Звільнення тижня

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергієві Стерненку і Русланові Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Колись українська Феміда бідкалася про картатий коцик Насірова. Потім мали «пук» з гранатою від Наді Савченко.

Можливо, не треба робити героїв з того, що є, а коли герої таки робляться, то треба пам’ятати про «пук». А, і де зараз Надія Вікторівна?