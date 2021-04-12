Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол ОВК у 87-му окрузі.

 

Івано-Франківський окружний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на повторних проміжних виборах народного депутата в окрузі №87 на Прикарпатті з центром у Надвірній. Про це повідомили у пресслужбі кандидата в народні депутати Олександра Шевченка, який і звертався з позовом до суду.

 

Фото www.facebook.com/olexandr.shevchenko.5

 

Йдеться про те, що у протоколі окружною виборчою комісією не було враховано даних із голосування на окремих ДВК, щодо яких уже є рішення судів, які набрали законної сили.

 

«Відповідно, всі ті голоси, які були віддані виборцями на цих дільницях, знівелювалися. Івано-Франківський окружний суд встановив справедливість і сказав, що у зв’язку з тим, що недійсність такого голосування була скасована, бюлетені повинні бути відображені у цьому ж протоколі. Тобто вони є загальною частиною підсумків голосування», – заявив адвокат кандидата Андрій Сторожук.

 

За його словами, суд частково задовольнив позов кандидата, оскільки протокол визнаний протиправним у частині вказаних дільниць. Скасувати підсумковий протокол, враховуючи рішення суду, може ЦВК, бо це входить у її повноваження. Команда кандидата у нардепи Олександра Шевченка звертатиметься у Центрвиборчком, долучивши це рішення суду, щоби підсумковий протокол містив достовірні відомості про результати волевиявлення громадян на окрузі №87.

 

До слова, й Івано-Франківська обласна рада, й Івано-Франківська міська рада на своїх засіданнях ухвалили звернення із закликом визнати результати довиборів у 87-му окрузі недійсними та призначити перевибори.

 

Як відомо, раніше Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав незаконними рішення ОВК про визнання недійсними виборів на кількох дільницях, де перемагав кандидат Олександр Шевченко.

 

Загалом ОВК визначила переможцем виборів народного депутата на окрузі №87 Василя Вірастюка, що після перерахунків результатів на двадцяти дільницях і анулювання виборів на п'яти з них випередив Олександра Шевченка на 749 голосів (15 076 проти 14 327 голосів).

 

Фото https://kurs.if.ua

 

Рішення ж Івано-Франківського окружного адміністративного суду про скасування рішень ОВК і відновлення зафіксованих протоколами дільничних комісій результатів виборів сумарно на всіх семи дільницях додають 831 голос різниці між Вірастюком і Шевченком на користь останнього.

 

Своєю чергою, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко 5 квітня повідомив, що ЦВК не оголосить переможця проміжних виборів в окрузі №87 на Івано-Франківщині, поки не буде остаточних рішень щодо справ про фальсифікації, які зараз розглядають у судах.

 

12.04.2021

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