На Тернопільщині обрали голову міської громади.

 

На позачергових виборах голови Теребовлянської громади, що на Тернопільщині, переміг Олег Продан. За нього проголосували 68% виборців, повідомила голова територіальної виборчої комісії Світлана Веселовська.

 

 

Він переміг найближчих суперників із відривом у 50%, загалом на цю посаду було п’ятеро кандидатів: самовисуванці Тарас Козак, Степан Кондира, Олег Продан, ексголова Теребовлянської райдержадміністрації, член фракції «ЄС» Юрій Ништа та депутат Тернопільської облради від ВО «Свобода» Михайло Тимошик.

 

 

«Кандидат, якого визнали обраним, має принести заяву про згоду. І протягом п’яти днів ми маємо його комісійно зареєструвати. Своїх повноважень, як голова громади, він набуде, коли я, голова ТВК, представлю його на сесії міської ради. Дата може бути будь-яка, часових термінів немає», – зазначила вона.

 

46-річний Олегу Продану – безпартійний, та працював начальником управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської облдержадміністрації. Проживає в Теребовлі.

 

 

«Першочергово нам потрібно відновити дорогу по вулиці Княза Василька державного значення, дорогу Т-09-03 Галич-Підгайці-Сатанів, обов’язково побудувати очисні споруди. На всі ці плани ми будемо залучати і державні, і недержавні кошти, тому що бюджет міської ради всього цього, зрозуміло, не витягне», – заявив кандидат.

 

Нагадаємо, до Теребовлянської громади входять місто Теребовля та 27 сіл. Загалом тут 22 тисячі 956 виборців, з них взяли участь у виборах – 9 тисяч 558 жителів громади.

 

Останні вибори в громаді відбулися 25 жовтня 2020 року. Тоді головою став Сергій Поперечний. У січні 2021 року він подав у відставку.

 

Фото suspilne.media, facebook.com/prodanoleg

02.11.2021

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