ЦВК замінила голову виборчої комісії в 87-му окрузі: голоси не рахують другу добу.

 

Центральна виборча комісія змінила голову окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №87 з центром у Надвірній. У неділю в окрузі відбулися вибори народного депутата – але протоколи не підраховують уже другу добу.

 

 

Про це повідомляє "Укрінформ".

 

Як зазначила секретар ЦВК Олена Гатаулліна, до комісії надійшло подання партії "Голос" щодо заміни її представників в ОВК №87.

 

Відтак на підставі поданих документів ЦВК достроково припинила повноваження члена ОВК Олексія Остроухова від "Голосу" та включила до її складу й призначила головою Андрія Лозинського.

 

Крім того, ЦВК припинила повноваження члена ОВК Євгенія Павлусенка та включила до складу виборчкому Віктора Децика.

 

Як розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, робота окружної виборчої комісії №87 другу добу заблокована через відсутністб кворуму, 40 дільничних виборчих комісій не можуть здати виборчу документацію.

 

"Ситуація насправді там непроста, станом на зараз, за тією інформацією, яка наявна у ЦВК, 33 дільничних виборчих комісій не здали первинні протоколи про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях і сім ДВК були зобов'язані скласти уточнені протоколи, тобто вони також повинні повторно доставити до ОВК уточнені протоколи", – пояснив очільник ЦВК.

 

Діденко закликав усіх суб'єктів виборчого процесу і членів ОВК відповідально ставитися до своїх обов'язків та нагадав про наявність відповідальності у випадку ухилення від виконання своїх повноважень за відсутності поважних причин.

 

Нагадаємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область). Результати голосування мають бути встановлені до 12 квітня.

 

Згідно з опублікованим на сайті ЦВК даними в 50-му окрузі перемогу здобув кандидат від партії "Порядок" Андрій Аксьонов, який набрав 65,46%.

 

Водночас в окрузі №87 результати голосування досі не встановлені. Станом на 13-ту годину середи, за даними ЦВК, у 87-му окрузі пораховано 67,52% протоколів ДВК. Лідерство тримає кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 31,30%, за якого проголосували 10496 виборців. На другому місці – кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський з 28,88%, на третьому – висуванець партії "За майбутнє" Олександр Шевченко з 28,73%.

 

Згідно з даними екзит-полів переміг Шевченко.

 

31.03.2021

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