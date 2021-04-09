Суд скасував вісім рішень Надвірнянської ОВК – і Шевченко випереджає Вірастюка.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд одну за одною скасовує рішення Надвірнянської окружної виборчої комісії з виборів народного депутата на окрузі №87.

За позовом кандидата в народні депутати України Олександра Шевченка вже скасовано вісім таких рішень:

— про перерву в роботі ОВК, яка тривала понад шість годин (з 4-ї години до 11-ї години 1 квітня); нагадаємо, що на час перерви журналісти та спостерігачі покинули приміщення ОВК, туди зайшов спецпідрозділ СБУ "Альфа";

— про недійсні вибори на дільниці №261027 (м. Яремча): хоч до списку виборців для голосування за місцем перебування 24 виборці були включені неправомірно (це більше як 5% від 462 виборців, що взяли участь в голосуванні), але з них проголосували лиш 12 (менше як 5%); на цій дільниці О. Шевченко мав перевагу в 99 голосів над В. Вірастюком;

— про недійсні вибори на дільниці №260515 (с. Парище): ОВК мала сумніви щодо включення 25 виборців у список голосування, а це становить 4,4%, тобто менше необхідних 5% для анулювання виборів на дільниці; на цій дільниці О. Шевченко мав перевагу в 156 голосів над В. Вірастюком;

— про недійсні вибори на дільниці №260025 (с. Манява): ОВК визнала безпідставною видачу 50 бюлетенів виборцям для голосування за місцем перебування, однак в судовому засіданні не навела доказів визначення безпідставним саме такої кількості; на цій дільниці О.Шевченко мав перевагу в 95 голосів над В. Вірастюком;

— про перерахунок голосів на дільниці №260012 (с. Горохолин Ліс) через відсутність на пакеті з виборчою документацією назви виду виборів; перерахунок не змінив зафіксованої в протоколі різниці голосів основних претендентів;

— про недійсні вибори на дільниці №260028 (с. Монастирчани); тут О. Шевченко мав перевагу в 79 голосів над В. Вірастюком;

— про перерахунок голосів на дільниці №260536 (с. Чорний Потік); перерахунок зменшив перевагу О. Шевченка на 166 голосів;

— про недійсні вибори на дільниці №260030 (Микуличин); на цій дільниці О. Шевченко мав перевагу в 236 голосів над В. Вірастюком.

Нагадаємо, що ОВК визначила переможцем виборів народного депутата на окрузі 87 Василя Вірастюка, що після перерахунків результатів на двадцяти дільницях і анулювання виборів на п'яти з них випередив Олександра Шевченка на 749 голосів (15 076 проти 14 327 голосів).

Рішення ж Івано-Франківського окружного адміністративного суду про скасування рішень ОВК і відновлення зафіксованих протоколами дільничних комісій результатів виборів сумарно на всіх семи дільницях додають 831 голос різниці між Вірастюком і Шевченком в користь останнього.

Таким чином, з врахуванням цих судових рішень (які, очевидно, будуть оскаржуватися і ще не набули чинності) у В. Вірастюка 15 608 голосів, а у О.Шевченка – на 82 голоси більше – 15 690. Тобто вже ухвалені судові рішення міняють переможця виборів в Надвірнянському окрузі.