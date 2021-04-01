"Слуги народу" чинять тиск на членів ОВК у Надвірній; на охорону прибув спецпідрозділ.

 

Бійці спецзагону Національної поліції України вдосвіта у четвер узяли під охорону приміщення окружної виборчої комісії №87 з виборів народних депутатів у Надвірній на Івано-Франківщині. Голоси в окрузі не можуть порахувати вже четверту добу. Напередодні народні депутати "Слуги народу" влаштували низку провокацій в ОВК. 

 

 

Як повідомляє видання "Курс", приблизно о шостій ранку в Надвірну прибули автобуси з бійцями спецзагону. Кількадесят силовиків, озброєних автоматичною зброєю, зайняли приміщення. Присутніх вивели із будівлі – крім представників ДВК, які четверту добу намагаються здати протоколи із виборчих дільниць.

 

Вулиці, які ведуть до ОВК, заблоковані автомобілями поліції. Об 11-й мало розпочатися засідання комісії.

 

Напередодні засідання ОВК тривало до пізнього вечора, але голова оголосив перерву через скандали, до котрих мали стосунок народні депутати зі "Слуги народу".

 

Як пише видання "Бліц-Інфо", нардеп "СН" Микола Тищенко намагався тиснути на членів дільничних комісій, випитував їхні конкретні прізвища та партії, які ті представляли. Члени комісії дивувалися: вони на роботі третю добу, не спали і не їли. Нардепи натомість вимагали посвідчень і перевіряли список телефонних викликів. Дискусія перейшла у суперечку – одна з членів ОВК почала плакати.

 

Врешті Тищенкові розтовкмачили, що підрахунок зупинився через діяльність ОВК. Згодом він оголосив біля будівлі комісії, що у всьому розібрався: винен окружком. Слова Тищенка викликали сміх серед присутніх: вони й самі це знали. 

 

Згодом Тищенко запропонував присутнім канапки – його підняли на сміх, вигукували "Ганьба!".

 

Як пишуть спостерігачі руху "Чесно", Микола Тищенко перевищував повноваження народного депутата, зокрема вимагав від присутніх журналістські посвідчення, домігся, щоб із будівлі ОВК вигнали кандидата в народні депутати Олександра Шевченка – хоча учасник виборів мав право стежити за підрахунком голосів згідно зі законом. "Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і стати перед ним на коліна", – йдеться у повідомленні.

 

При тім Тищенко переплутав Прикарпаття із Закарпаттям.

 

Наразі комісія підрахувала 71,79% протоколів. Лідирує Василь Вірастюк із 31,30% голосів, далі йдуть Олександр Шевченко (28,83%) та Руслан Кошулинський (28,80%).

 

Результати екзит-полів засвідчують перемогу Шевченка.

 

01.04.2021

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