Галицькі хроніки COVID-19: 11 квітня.

 

Станом на 09:00 11 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 259 275 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1240 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 720 – на Львівщині (проведено 1486 ПЛР-тестів) та 410 – на Тернопіллі (проведено 1590 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 11 людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 квітня (09:00): 60 342 випадки, 410 нових

 

Тернопіль – 97 осіб

Бережанський район – 22 особи

 Борщівський район – 25 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 21 особа

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 26 осіб

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 29 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 квітня (09:00): 117 149 випадків, 720 нових

 

Львів – 383 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 квітня (09:00): 81 784 випадки, 110 нових

 

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 10 осіб

Коломийський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
#БОЙКИ
Наталя Кляшторна
«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу».  Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.
10.04.21 | | Галичина
Датчики холоду на зубах
Нові дані вселяють надію на ефективну терапію проти надчутливості зубів.
10.04.21 | | Наука
Людина у зморшках часу
Олексій Паляничка
Акторки на час перформансу прийняли роль провідників у розгалуженій системі світів: об’єктивної історії Львова та суб’єктивних історій учасників дійства. Маршрути та річки Львова (та й України загалом) наклалися на ментальні мапи глядачів – їхні страхи, мрії.
09.04.21 | | Штука
На борту лайнера «Лазуткін»
Уляна Галич
Збірка «Артерія» – цікавий приклад симбіозу сучасних технологій (використання QR-кодів як інструменту доповненої реальності поширилося й на структуру «Артерії»), поетичної майстерності й музичних інтроспекцій, котрими пронизані сторінки книжки.
08.04.21 | | Штука
Підтверджено: Всесвіт – це симуляція
Фуад Хан
Швидкість процесора - це артефакт, який апаратне забезпечення комп’ютера залишає всередині симульованої реальності. Якщо ми живемо у симуляції, то Всесвіт також повинен мати такий артефакт. Це – швидкість світла
07.04.21 | | Наука
Наші геніяльні божевільні і божевільні генії
Юрій Винничук
Божевілля від геніяльности інколи на відстань руки або поцілунку. І зраджує себе, буває, лише час від часу якимись чудними вчинками
07.04.21 | | Дискурси
Магічний болт та загадкова бомба-гренада
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Серед сміття, похованого під обвалом середньовічної вежі у Кам’янці, віднайшли правдиві археологічні скарби, але такі загадкові, що не дають остаточної певності і науковцям.
07.04.21 | | Галичина
Екзотика часу 
Юрко Дячишин
Місто змінилося,  а знайоме й близьке мені життя в центрі зникло. Мій Львів — це вже історія, хоча минуло лише якихось п’ятнадцять років. Свої жанрові фотографії десятирічної давності я жартома називаю ретрофото Львова. 
07.04.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.