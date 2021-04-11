Галицькі хроніки COVID-19: 11 квітня.

Станом на 09:00 11 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 259 275 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1240 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 720 – на Львівщині (проведено 1486 ПЛР-тестів) та 410 – на Тернопіллі (проведено 1590 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 11 людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 квітня (09:00): 60 342 випадки, 410 нових

Тернопіль – 97 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 25 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 21 особа

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 26 осіб

Зборівський район – 17 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 29 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 квітня (09:00): 117 149 випадків, 720 нових

Львів – 383 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 квітня (09:00): 81 784 випадки, 110 нових

Івано-Франківськ – 32 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 6 осіб

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 10 осіб

Коломийський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.