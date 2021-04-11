Галицькі хроніки COVID-19: 11 квітня.

Станом на 09:00 11 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 259 275 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1240 нових випадків: 110 – на Івано-Франківщині, 720 – на Львівщині (проведено 1486 ПЛР-тестів) та 410 – на Тернопіллі (проведено 1590 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 11 людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 квітня (09:00): 60 342 випадки, 410 нових
Тернопіль – 97 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 25 осіб
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 21 особа
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 26 осіб
Зборівський район – 17 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 17 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 29 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 36 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 квітня (09:00): 117 149 випадків, 720 нових
Львів – 383 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 квітня (09:00): 81 784 випадки, 110 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Тисменицький район – 11 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 6 осіб
Калуський район – 7 осіб
Долинський район – 2 особи
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 10 осіб
Коломийський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.04.2021