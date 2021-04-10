Галицькі хроніки COVID-19: 10 квітня.

Станом на 09:00 9 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 258 035 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2009 нових випадків: 134 – на Івано-Франківщині (проведено 896 ПЛР-тестів), 1342 – на Львівщині (проведено 2580 ПЛР-тестів) та 533 – на Тернопіллі (проведено 2129 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 52 летальні випадки: 35 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 квітня (09:00): 59 932 випадки, 533 нових
Тернопіль – 143 особи
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 19 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 41 особа
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 27 осіб
Зборівський район – 23 особи
Кременецький район – 30 осіб
Козівський район – 17 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Підволочиський район – 41 особа
Тернопільський район – 43 особи
Теребовлянський район – 23 особи
Чортківський район – 44 особи
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 квітня (09:00): 116 429 випадків, 1342 нових
Львів – 716 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 квітня (09:00): 81 674 випадки, 134 нових
Івано-Франківськ – 44 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 8 осіб
Городенківський район – 4 особи
Долинський район – 9 осіб
Калуський район – 8 осіб
Коломийський район – 9 осіб
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 6 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 4 особи
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 18 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.04.2021