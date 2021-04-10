Галицькі хроніки COVID-19: 10 квітня.

Станом на 09:00 9 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 258 035 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2009 нових випадків: 134 – на Івано-Франківщині (проведено 896 ПЛР-тестів), 1342 – на Львівщині (проведено 2580 ПЛР-тестів) та 533 – на Тернопіллі (проведено 2129 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 52 летальні випадки: 35 людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та п'ятеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 квітня (09:00): 59 932 випадки, 533 нових

Тернопіль – 143 особи

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 19 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 41 особа

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 27 осіб

Зборівський район – 23 особи

Кременецький район – 30 осіб

Козівський район – 17 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Підволочиський район – 41 особа

Тернопільський район – 43 особи

Теребовлянський район – 23 особи

Чортківський район – 44 особи

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 квітня (09:00): 116 429 випадків, 1342 нових

Львів – 716 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 квітня (09:00): 81 674 випадки, 134 нових

Івано-Франківськ – 44 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 8 осіб

Городенківський район – 4 особи

Долинський район – 9 осіб

Калуський район – 8 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 6 осіб

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 4 особи

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 18 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.