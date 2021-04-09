Галицькі хроніки COVID-19: 9 квітня.

Станом на 09:00 9 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 256 026 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2243 нові випадки: 231 – на Івано-Франківщині (проведено 872 ПЛР-тести), 1639 – на Львівщині (проведено 2984 ПЛР-тести) та 373 – на Тернопіллі (проведено 2126 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: 13 людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 квітня (09:00): 59 399 випадків, 796 нових

Тернопіль – 102 особи

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 20 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 32 особи

Козівський район – 21 особа

Лановецький район – 19 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 21 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 квітня (09:00): 115 087 випадків, 1639 нових

Львів – 819 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 28 осіб

Дрогобицький район – 91 особа

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 50 осіб

Золочівський район – 35 осіб

Кам’янка-Бузький район – 36 осіб

Миколаївський район – 54 особи

Мостиський район – 26 осіб

Перемишлянський район – 26 осіб

Пустомитівський район – 127 осіб

Радехівський район – 18 осіб

Самбірський район – 57 осіб

Сокальський район – 101 особа

Старосамбірський район – 36 осіб

Стрийський район – 55 осіб

Турківський район – 17 осіб

Яворівський район – 33 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 квітня (09:00): 81 540 випадків, 231 новий

Івано-Франківськ – 58 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 10 осіб

Городенківський район – 21 особа

Долинський район – 15 осіб

Калуський район – 23 особи

Коломийський район – 17 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 25 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 12 осіб

Тлумацький район – 3 особи

Рожнятівський район – 1 особа

Рогатинський район – 10 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.