Галицькі хроніки COVID-19: 9 квітня.

Станом на 09:00 9 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 256 026 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2243 нові випадки: 231 – на Івано-Франківщині (проведено 872 ПЛР-тести), 1639 – на Львівщині (проведено 2984 ПЛР-тести) та 373 – на Тернопіллі (проведено 2126 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 38 летальних випадків: 13 людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 квітня (09:00): 59 399 випадків, 796 нових
Тернопіль – 102 особи
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 26 осіб
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 20 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 32 особи
Козівський район – 21 особа
Лановецький район – 19 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 21 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 квітня (09:00): 115 087 випадків, 1639 нових
Львів – 819 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 28 осіб
Дрогобицький район – 91 особа
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 50 осіб
Золочівський район – 35 осіб
Кам’янка-Бузький район – 36 осіб
Миколаївський район – 54 особи
Мостиський район – 26 осіб
Перемишлянський район – 26 осіб
Пустомитівський район – 127 осіб
Радехівський район – 18 осіб
Самбірський район – 57 осіб
Сокальський район – 101 особа
Старосамбірський район – 36 осіб
Стрийський район – 55 осіб
Турківський район – 17 осіб
Яворівський район – 33 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 квітня (09:00): 81 540 випадків, 231 новий
Івано-Франківськ – 58 осіб
Богородчанський район – 21 особа
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 10 осіб
Городенківський район – 21 особа
Долинський район – 15 осіб
Калуський район – 23 особи
Коломийський район – 17 осіб
Косівський район – 12 осіб
Надвірнянський район – 25 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 12 осіб
Тлумацький район – 3 особи
Рожнятівський район – 1 особа
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.04.2021