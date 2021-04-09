У Франківську ремонтують фасад міської ратуші.

В Івано-Франківську розпочали поточний ремонт фасаду міської ратуші. Востаннє споруду капітально ремонтували 20 років тому. З проханням провести хоча б поточний ремонт до міської ради звернувся орендар приміщення – Івано-Франківський краєзнавчий музей.

Фото https://suspilne.media

Приміщення міської ратуші орендують декілька організацій. Найбільшу площу, яка охоплює декілька поверхів, орендує Івано-Франківський краєзнавчий музей. З червня минулого року керівництво музею кілька разів зверталося до управління культури з проханням звернути увагу на стан будівлі.

«Ми побачили, що після затяжних дощів відбувається затікання в приміщення, тобто у виставкові зали, експозицію. Це було тому, що фасад ратуші руйнувався, падав на покриття на другому поверсі. Руйнувалися дахи, і таким чином були збитки в наших музейних залах. Ми є орендарями і просто перебуваємо в приміщенні ратуші, як орендарі. Ми, звичайно, хотіли би капітального ремонту, зокрема, ремонту дахів», – розповіла керівниця музею Галина Беднарчик у коментарі «Суспільне. Карпати».

Фото https://suspilne.media

За інформацією директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міськради Ігоря Сенчука, востаннє капітальний ремонт фасаду ратуші проводили на початку 2000-х років. Тоді позолотили купол. У 2016-2017 роках облаштували тут оглядовий майданчик для туристів на найвищому ярусі будівлі.

У департаменті наразі не планують капітального ремонту будівлі.

«Ми підремонтуємо карниз, усунемо окремі тріщини, які були з протилежної сторони, і, я думаю, що буде все добре», – зазначив Ігор Сенчук.

Фото https://suspilne.media

Підряд на поточний ремонт за результатами тендеру отримала компанія «Вік», сума угоди склала 354 тисячі гривень. Відповідно до дефектного акта, підрядник має усунути дрібні пошкодження – відремонтувати карниз, замінити плитку на балконі ратуші, окремі елементи фундаменту дубівлі та оновити фасад. Усі роботи мають завершити до травня, при цьому підрядник дає гарантію на виконану роботу на 3 роки.

За інформацією краєзнавця Івана Бондарева, спорудили теперішню ратушу в Івано-Франківську в 1935му році. Вона є пам’яткою архітектури місцевого значення. Це – четверта ратуша, яку збудували у місті.

«Це дуже цікавий історичний будинок, бо, не зважаючи на численні перебудови, сам стрижень ще давній, з кінця XVII століття. Також наша ратуша вважається однією з наймолодших і, наскільки мені відомо, більше таких ратуш, збудованих в стилі конструктивізму, в Україні точно немає. Нагорі ми бачимо такі от рослинні орнаменти. Вони з’явилися за радянської доби. Раніше на тому місці в міжвоєнний період, коли тільки ратушу відкрили, в 1935му році, там були такі бронзові орли, які символізували Польщу», – розповів краєзнавець.