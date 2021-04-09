Польща планує санкції проти переслідувачів поляків в Білорусі.

Польське МЗС попередило, що таким особам буде заборонено в'їзд до ЄУ, а також застосовано щодо них санкції майнового характеру.

 

                                   Павєл Яблоньський

 

Польська влада заборонить в'їзд до Європейської Унії всім причетним до переслідування поляків, котрі мешкають в Білорусії. Про це заявив в п'ятницю в етері Polskie Radio24 заступник міністра закордонних справ республіки Павєл Яблоньський (Paweł Jabłoński).

 

Як нагадав заступник міністра закордонних справ, «на частину цих осіб вже поширюється заборона в'їзду». «І кожен, хто братиме участь у переслідуваннях або віддаватиме накази про проведення репресій, зіткнеться з тим же», – попередив він.

 

За словами Яблоньского, Польща не терпітиме жодних дій, спрямованих проти поляків. «Кожен, хто такі дії чинить, повинен зважати на наслідки», – застеріг він, підкресливши, що такими наслідками може бути «заборона в'їзду на територію Польщі та інших країн Європейської Унії, а також, можливо, інші санкції майнового характеру».

 

Нагадаємо, що 23 березня білоруська міліція затримала в Гродно голову Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис (Andżelika Borys). Потім Генеральна прокуратура Білорусі порушила щодо неї та інших осіб кримінальну справу за статтею «навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ворожнечі за ознакою національної, релігійної, мовної та іншої соціальної приналежності, а також по реабілітації нацизму, вчинені групою осіб».

 

У зв'язку з цим МЗС Польщі заявило, що такі дії білоруської влади суперечать міжнародним зобов'язанням Білорусії щодо захисту національних меншин і двостороннім польсько-білоруським зобов'язаннями щодо захисту польської меншини.

 

Шостого квітня на нараді, присвяченій роботі МЗС, лідер Білорусії Олександр Лукашенко відкинув звинувачення Варшави щодо утиску поляків, зазначивши, що в республіці завжди відповідально підходили до дотримання прав національних меншин і «пишаються міжетнічним миром». Водночас Лукашенко закинув Варшаві героїзацію воєнних злочинців, а також нагадав полякам окупацію білоруських земель у міжвоєнний період.

09.04.2021

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