Лукашенко закинув Варшаві героїзацію воєнних злочинців.

Білоруський лідер також нагадав полякам окупацію білоруських земель у міжвоєнний період.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в наданні притулку білоруським екстремістам-втікачам і у спробах героїзації воєнних злочинців. Відповідну заяву він зробив у вівторок, шостого квітня, на зустрічі з керівництвом МЗС Білорусі. Про це повідомив інформаційний портал TUT.by.

Лукашенко визнав, що білорусько-польські відносини ніколи не були ідеальними. «Але ми в силу свого характеру, менталітету довго мирилися з окремими випадами і звинуваченнями на свою адресу, намагалися знайти компроміс, проявляли гнучкість, розуміння. Ми виходили з того, що сусідів не вибирають. Але виявилося, ці конструктивні підходи в Варшаві сприймають як слабкість», – зазначив білоруський лідер.



Лукашенко нагадав полякам, що ті ще в червні минулого року висловлювали готовність йти назустріч Мінську з цілої низки напрямів. «Утім Варшава вдалася до звинувачень у фальшуванні виборів, підтримки наших нинішніх втікачів [опозиціонерів] і їхніх компаній, надання притулку втікачам-зрадникам і екстремістам, екстремістським інтернет-ресурсам. А потім справа дійшла до санкцій», – нарікав Лукашенко. За його словами, останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння, «стали неприкриті спроби героїзації бандитів і воєнних злочинців".

У цьому контексті Лукашенко заявив, що прийшов час повернутися до теми окупації білоруської території в міжвоєнний період. «Ми ніколи не згадували про окупацію Польщею значної частини білоруської території в 20-30-ті роки минулого століття. Але, мабуть, прийшов час повернутися до цієї теми і детально досліджувати її з залученням істориків і політологів, що вже, до речі, ми почали робити», – додав він.

25 березня Генпрокуратура Білорусі повідомила, що порушила проти голови місцевого Союзу поляків Анжеліки Борис та інших осіб справу за ч. 3 ст. 130 КК (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ворожнечі за ознакою національної, релігійної, мовної та іншої соціальної приналежності, а також з реабілітації нацизму, вчинені групою осіб). Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

У відомстві стверджують, що фігуранти справи провели в Гродні і Гродненській області «низку незаконних масових заходів з вшанування учасників антирадянських бандформувань, що діяли під час і після Великої Вітчизняної війни, які здійснювали грабунки, вбивства мирного населення Білорусі, знищення майна». «Їхні дії мали на меті реабілітацію нацизму, виправдання геноциду білоруського народу», – говорилося в повідомленні прокуратури.