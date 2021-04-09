Офіс Президента повідомив, що Зеленський побував "за 80 метрів від ворога".

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав позиції Збройних Сил України на Донеччині на ділянці, де загинуло декілька українських військовослужбовців. Офіс Президента переказує, що Зеленський був за "80 метрів від противника".

ОП в офіційному повідомленні не розголошуує маршруту Зеленського. Однак із опису випливає, що йдеться, зокрема, про Шуми.

"Голова держави побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника. На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру. Ще на одній ділянці, яку відвідав Президент, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації", – зазначено у повідомленні.

Сам Зеленський сказав: "Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні".

Верховний головномандувач заявив про те, що українські посадовці мусять особистою присутністю підтримувати військовослужбовців, передовсім у часи загострення.

"Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати країну?" – сказав Зеленський.

Президент додав, що з початку року загинуло 26 українських воїнів. "Коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, – всі розуміють, що армія відповідає", – додав керівник держави.

Офіс Президента також оприлюднив указ про нагородження військовиків державними нагородами. У ньому, зокрема, йдеться про воїнів, котрі загинули під Шумами, і про військовиків, котрі прямо зараз тримають там фронт.

Як уточнює видання "Новинарня", в указі “Про відзначення державними нагородами України” згадується 62 військовослужбовців ЗСУ; посмертно – нагороджено 13.

Більшість нагороджених посмертно – загиблі внаслідок бойових дій у лютому та березні 2021 року.

Серед нагороджених – також група військових, які загинули чи були поранені російським снайпером під Шумами в районі Горлівки 26 березня. Там група розмінування підполковника Сергія Коваля у складі: старшина Сергій Бруска, старший солдат Гещук, начальник інженерної служби бригади старший солдат Сергій Барнич – проводила огляд місцевості, куди напередодні російські окупаційні війська дистанційно встановили протипіхотні міни ПОМ-2. Внаслідок снайперського вогню отримав смертельне кульове поранення сапер 10 огшбр Барнич. Офіцер Коваль був убитий снайпером, надаючи йому допомогу та здійснюючи евакуацію Барнича. Старшина Бруска отримав важкі кульові поранення, Гещук – поранення середньої важкості. На допомогу підійшла ще група бійців, однак двоє військових з цієї групи – старші солдати Абрамович і Гайченко – також загинули під вогнем боку російських снайперів.

Підполковник Сергій Коваль посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (посмертно), Максим Абрамович, Сергій Барнич і Сергій Гайченко – орденами “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно), Сергій Бруска – орденом “За мужність” ІІ ступеня. Крім того, офіцерський орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримає 24-річна старший бойовий медик гірсько-штурмової роти “десятки” Світлана Земліна, яка під ворожим вогнем рятувала поранених біля Шумів і була представлена до нагородження. Гещука в списку нагороджених немає.