Під Шумами внаслідок обстрілів загинуло четверо військовиків.

 

У районі селища Шуми, що під Горлівкою на Донеччині, внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією бойових загонів загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

 

Про це в п’ятницю, 26 березня, повідомила пресслужба української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

 

 

 

“Наразі українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну”, – зазначили в делегації.

 

У пресцентрі Операції Об'єднаних сил підтвердили загибель чотирьох військовиків.

 

У штабі ООС додали, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

 

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

 

Першим повідомив про загибель солдатів журналіст Юрій Бутусов.

 

"О 13:45 російські війська обстріляли із мінометів українські позиції в районі селища Шуми. Внаслідок обстрілу загинули четверо українських військовослужбовців... Висока ймовірність, що в районі Шумів може статися російська атака для захоплення передових українських позицій. Ситуація на фронті потребує негайної реакції Верховного Головнокомандувача і Верховної Ради", – написав Бутусов у Facebook.

 

26.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Палац пам’яті помагає й початківцям
Завдяки методу локусів навіть початківці можуть ефективніше запам’ятовувати та пригадувати речі.
25.03.21 | | Наука
Пік коронавірусу вже минув?
Глобальна кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму в січні й відтоді знизилася. Чи можна стверджувати, що пік уже минув?
24.03.21 | | Наука
Їхати до Львова
Юрко ПРОХАСЬКО
Тобі довелося його рано покинути, чи тужив Ти за ним? Вигнання здебільша є найпевнішим доказом існування раю. Іноді навіть єдиним.
24.03.21 | | Дискурси
Панночки з віконечка
Юрій Винничук
...і бреде вона тією дорогою спочатку бунтівничо, кидаючись інколи, як риба, а далі щораз байдужіє у переконанні, що так і має бути, бо так було призначено
24.03.21 | | Дискурси
На смерть Адама Заґаєвського
Максим МУЛЯР
21 березня принесло нам трагічну звістку: на 76-му році життя в Кракові помер видатний польський поет, прозаїк, есеїст, громадський діяч Адам Заґаєвський.
24.03.21 | | У світі
Врятувати віллу на старому Голоску
Мирослава Іваник
На користь нової забудови Львів може офірувати ще одну столітню віллу — кам'яницю мецената Стецкевича.
24.03.21 | | Галичина
Листівка зі Стамбула
Андрій ЛЮБКА
У нас люблять повторювати, що заробляти треба в Києві, а жити в Ужгороді. Хочу розвинути цю думку далі
23.03.21 | | Дискурси
Львів, Остріг та Україна у ранньомодерному Вільні
Леонід ТИМОШЕНКО
Дослідження дрогобицького історика відкриває нову перспективу релігійної культури міст Великого князівства Литовського
23.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.