Під Шумами внаслідок обстрілів загинуло четверо військовиків.

У районі селища Шуми, що під Горлівкою на Донеччині, внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією бойових загонів загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Про це в п’ятницю, 26 березня, повідомила пресслужба української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

“Наразі українська делегація збирається на екстрену внутрішню нараду. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військових, що загинули за Україну”, – зазначили в делегації.

У пресцентрі Операції Об'єднаних сил підтвердили загибель чотирьох військовиків.

У штабі ООС додали, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

Першим повідомив про загибель солдатів журналіст Юрій Бутусов.

"О 13:45 російські війська обстріляли із мінометів українські позиції в районі селища Шуми. Внаслідок обстрілу загинули четверо українських військовослужбовців... Висока ймовірність, що в районі Шумів може статися російська атака для захоплення передових українських позицій. Ситуація на фронті потребує негайної реакції Верховного Головнокомандувача і Верховної Ради", – написав Бутусов у Facebook.