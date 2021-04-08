Галицькі хроніки COVID-19: 8 квітня.

 

Станом на 09:00 8 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 253 783 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2325 нових випадків: 274 – на Івано-Франківщині (проведено 1016 ПЛР-тестів), 1255 – на Львівщині (проведено 2673 ПЛР-тести) та 796 – на Тернопіллі (проведено 1667 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 51 летальний випадок: 14 людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та 17 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 квітня (09:00): 59 026 випадків, 796 нових

 

Тернопіль – 271 особа

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 44 особи

Бучацький район – 10 осіб

Гусятинський район – 42 особи

Заліщицький район – 47 осіб

Збаразький район – 50 осіб

Зборівський район – 44 особи

Козівський район – 31 особа

Кременецький район – 26 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 41 особа

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 44 особи

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 44 особи

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 квітня (09:00): 113 448 випадків, 1255 нових

 

Львів – 553 особи

Борислав – 1 особа

Бродівський район – 21 особа

Городоцький район – 27 осіб

Дрогобицький район – 77 осіб

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 65 осіб

Кам’янка-Бузький район – 14 осіб

Миколаївський район – 41 особа

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 92 особи

Радехівський район – 19 осіб

Самбірський район – 35 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 118 осіб

Старосамбірський район – 24 особи

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 20 осіб

Яворівський район – 39 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 квітня (09:00): 81 309 випадків, 274 нових

 

Івано-Франківськ – 58 осіб

Богородчанський район – 13 осіб

Галицький район – 30 осіб

Городенківський район – 14 осіб

Долинський район – 25 осіб

Калуський район – 23 особи

Коломийський район – 29 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 16 осіб

Тисменицький район – 22 особи

Тлумацький район – 5 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Рогатинський район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

08.04.2021

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