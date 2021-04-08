Галицькі хроніки COVID-19: 8 квітня.

Станом на 09:00 8 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 253 783 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2325 нових випадків: 274 – на Івано-Франківщині (проведено 1016 ПЛР-тестів), 1255 – на Львівщині (проведено 2673 ПЛР-тести) та 796 – на Тернопіллі (проведено 1667 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 51 летальний випадок: 14 людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та 17 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 квітня (09:00): 59 026 випадків, 796 нових
Тернопіль – 271 особа
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 44 особи
Бучацький район – 10 осіб
Гусятинський район – 42 особи
Заліщицький район – 47 осіб
Збаразький район – 50 осіб
Зборівський район – 44 особи
Козівський район – 31 особа
Кременецький район – 26 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський район – 41 особа
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 44 особи
Тернопільський район – 40 осіб
Чортківський район – 44 особи
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 квітня (09:00): 113 448 випадків, 1255 нових
Львів – 553 особи
Борислав – 1 особа
Бродівський район – 21 особа
Городоцький район – 27 осіб
Дрогобицький район – 77 осіб
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 65 осіб
Кам’янка-Бузький район – 14 осіб
Миколаївський район – 41 особа
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 92 особи
Радехівський район – 19 осіб
Самбірський район – 35 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 118 осіб
Старосамбірський район – 24 особи
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 20 осіб
Яворівський район – 39 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 квітня (09:00): 81 309 випадків, 274 нових
Івано-Франківськ – 58 осіб
Богородчанський район – 13 осіб
Галицький район – 30 осіб
Городенківський район – 14 осіб
Долинський район – 25 осіб
Калуський район – 23 особи
Коломийський район – 29 осіб
Косівський район – 12 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 16 осіб
Тисменицький район – 22 особи
Тлумацький район – 5 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Рогатинський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.04.2021