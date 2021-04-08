Голова військового комітету НАТО відбув переговори зі Зеленським після відвідин Львова.

 

Президент України Володимир Зеленський відбув зустріч із головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем, під час котрої розповів про ескалацію біля східного кордону з Україною.

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

 

"Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – сказав Володимир Зеленський.

 

Президент зазначив, що Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню. Однак, зауважив керівник держави, із грудня почалося ускладнення; звідтоді Україна втратила понад 20 своїх воїнів.

 

Зеленський підкреслив, що Україна постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня.

 

7 квітня голова військового комітету НАТО Стюарт Піч відвідав Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові і зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

 

 

Генштаб ЗСУ інформує, що Хомчак і Піч обговорили ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та загальну безпекову обстановку довкола України. Також ішлося про реформування війська і трансформацію системи підготовки згідно з підходами НАТО.

 

Хомчак підкреслив, що візит глави військового комітету НАТО є "переконливим свідченням" уваги, яку керівництво Альянсу приділяє питанням розвитку відносин стратегічного партнерства України та НАТО. 

 

"Члени НАТО єдині в своєму засудженні незаконної анексії Росією Криму і її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити підтримувати бойовиків на сході України і вивести свої війська з української території. Україна – один з найближчих і найважливіших партнерів НАТО", – запевнив Стюарт Піч.

 

08.04.2021

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