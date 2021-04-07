Галицькі хроніки COVID-19: 7 квітня.

Станом на 09:00 7 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 251 458 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1849 нових випадків: 195 – на Івано-Франківщині (проведено 1099 ПЛР-тестів), 1085 – на Львівщині (проведено 3596 ПЛР-тестів) та 569 – на Тернопіллі (проведено 1804 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 60 летальних випадків: 19 людей померло на Тернопільщині, 21 – на Львівщині та 20 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 квітня (09:00): 58 230 випадків, 569 нових
Тернопіль – 236 осіб
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 22 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 31 особа
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 39 осіб
Лановецький район – 25 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 71 особа
Теребовлянський район – 24 особи
Тернопільський район – 38 осіб
Чортківський район – 26 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 квітня (09:00): 112 193 випадки, 1085 нових
Львів – 628 осіб
Бродівський район – 25 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 10 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 62 особи
Золочівський район – 11 особа
Кам'янко-Бузький район – 18 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 66 осіб
Радехівський район – 16 осіб
Самбірський район – 16 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 24 особи
Старосамбірський район – 22 особи
Стрийський район – 33 особи
Турківський район – 26 осіб
Яворівський район – 74 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 квітня (09:00): 81 035 випадків, 195 нових
Івано-Франківськ – 44 особи
Богородчанський район – 9 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Галицький район – 6 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Долинський район – 25 осіб
Калуський район – 16 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Косівський район – 15 осіб
Снятинський район – 2 особи
Тисменицький район – 3 особи
Тлумацький район – 23 особи
Рожнятівський район – 5 осіб
Рогатинський район – 13 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.04.2021