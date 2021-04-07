Галицькі хроніки COVID-19: 7 квітня.

Станом на 09:00 7 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 251 458 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1849 нових випадків: 195 – на Івано-Франківщині (проведено 1099 ПЛР-тестів), 1085 – на Львівщині (проведено 3596 ПЛР-тестів) та 569 – на Тернопіллі (проведено 1804 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 60 летальних випадків: 19 людей померло на Тернопільщині, 21 – на Львівщині та 20 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня (09:00): 58 230 випадків, 569 нових

Тернопіль – 236 осіб

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 22 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 31 особа

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 39 осіб

Лановецький район – 25 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 71 особа

Теребовлянський район – 24 особи

Тернопільський район – 38 осіб

Чортківський район – 26 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня (09:00): 112 193 випадки, 1085 нових

Львів – 628 осіб

Бродівський район – 25 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 10 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 62 особи

Золочівський район – 11 особа

Кам'янко-Бузький район – 18 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 66 осіб

Радехівський район – 16 осіб

Самбірський район – 16 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 24 особи

Старосамбірський район – 22 особи

Стрийський район – 33 особи

Турківський район – 26 осіб

Яворівський район – 74 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 квітня (09:00): 81 035 випадків, 195 нових

Івано-Франківськ – 44 особи

Богородчанський район – 9 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 6 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Долинський район – 25 осіб

Калуський район – 16 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 15 осіб

Снятинський район – 2 особи

Тисменицький район – 3 особи

Тлумацький район – 23 особи

Рожнятівський район – 5 осіб

Рогатинський район – 13 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.