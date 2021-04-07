Іранське судно зазнало атаки в Червоному морі.

Припускають, що судно нелегально постачало зброю до Ємену.

 

 

Іранське вантажне судно MV Saviz, яке, як вважається, є базою Корпусу вартових ісламської революції, зазнало атаки, коли стояло на якорі біля берегів Ємену. Про це в середу сьомого квітня, повідомив інформаційний портал CP24 з покликом на інформацію іранського уряду.

 

Згодом інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Ірану, заявивши, що на облавку MV Saviz стався вибух, внаслідок якого судно отримало «незначні пошкодження».

 

«На щастя, повідомлень про жертви не надходило, і на даний момент час ведуться технічні розслідування. Наша країна вживатиме всіх необхідних заходів по лінії міжнародних органів», – заявив прес-секретар МЗС Ірану Саїд Хатібзаде. За його словами, причини вибуху з’ясовуються.

 

В Тегерані ж висловлюють припущення, що до нападу може бути причетним давній ворог Ірану Ізраїль. Також іранське керівництво не відкидає, що бомбовий замах могли вчинити представники Саудівської Аравії.

 

Ще раніше тривала присутність корабля в реґіоні викликала неодноразову критику з боку Саудівської Аравії. Водночас західні аналітики й експерти ООН висловлювали припущення, що Іран підтримує єменських повстанців хуті, котрі ведуть багаторічної війни проти уряду цієї країни, та постачає їм зброю. Тегеран заперечує постачання зброї хуті.

07.04.2021

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