Галицькі хроніки COVID-19: 6 квітня.

Станом на 09:00 6 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 247 908 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1701 новий випадок: 85 – на Івано-Франківщині (проведено 1016 ПЛР-тестів), 1105 – на Львівщині (проведено 2336 ПЛР-тестів) та 511 – на Тернопіллі (проведено 1185 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 54 летальні випадки: 21 людина померла на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 15 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 квітня (09:00): 57 661 випадок, 511 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 513 осіб)
Тернопіль – 310 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 24 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Підволочиський район – 28 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 квітня (09:00): 111 108 випадків, 1105 нових
Львів – 755 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 квітня (09:00): 80 840 випадків, 85 нових
Івано-Франківськ – 39 осіб
Долинський район – 12 осіб
Калуський район – 8 осіб
Косівський район – 12 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 4 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.04.2021