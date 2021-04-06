Галицькі хроніки COVID-19: 6 квітня.

Станом на 09:00 6 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 247 908 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1701 новий випадок: 85 – на Івано-Франківщині (проведено 1016 ПЛР-тестів), 1105 – на Львівщині (проведено 2336 ПЛР-тестів) та 511 – на Тернопіллі (проведено 1185 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 54 летальні випадки: 21 людина померла на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 15 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 квітня (09:00): 57 661 випадок, 511 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 513 осіб)

Тернопіль – 310 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 24 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Підволочиський район – 28 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 квітня (09:00): 111 108 випадків, 1105 нових

Львів – 755 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 квітня (09:00): 80 840 випадків, 85 нових

Івано-Франківськ – 39 осіб

Долинський район – 12 осіб

Калуський район – 8 осіб

Косівський район – 12 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.