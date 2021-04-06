Офіційна статистика: 35 тисяч українців померло від ковіду.

 

Упродовж минулої в Україні зареєстрували 430 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник за час епідемії. Рекорд добової смертності був минулого тижня – тоді офіційна статистика зафіксувала 433 померлих.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

 

    

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

 

Загалом за весь час епідемії в Україні померло 35 017 людей.

 

Найбільше летальних випадків за час епідемії зареєстровано в Києві (3656 померлих), на Львівщині (2741), Дніпропетровщині (2499), Харківщині (2080).

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 276 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Найбільшу кількість добових випадків зареєстрували на Одещині (1436), в Києві (1432) та на Львівщині (1105).

 

 

06.04.2021

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