Галицькі хроніки COVID-19: 5 квітня.

Станом на 09:00 5 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 247 908 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1653 нові випадки: 91 – на Івано-Франківщині (проведено 703 ПЛР-тести), 1 121 – на Львівщині (проведено 1700 ПЛР-тестів) та 441 – на Тернопіллі (проведено 505 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: 20 людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 квітня (09:00): 57 150 випадків, 441 новий

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 443 особи)

Тернопіль – 127 осіб

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 30 осіб

Бучацький район – 18 осіб

Гусятинський район – 40 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 28 осіб

Зборівський район – 20 осіб

Козівський район – 19 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район - 5 осіб

Підволочиський район – 18 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Тернопільський район – 33 особи

Чортківський район – 30 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 квітня (09:00): 110 003 випадки, 1 121 новий

Львів – 616 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 квітня (09:00): 80 755 випадків, 91 новий

Івано-Франківськ – 12 осіб

Богородчанський район – 1 особа

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 11 осіб

Калуський район – 5 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 1 особа

Надвірнянський район – 6 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Тисменицький район – 15 осіб

Рогатинський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.