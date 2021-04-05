Галицькі хроніки COVID-19: 5 квітня.

Станом на 09:00 5 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 247 908 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1653 нові випадки: 91 – на Івано-Франківщині (проведено 703 ПЛР-тести), 1 121 – на Львівщині (проведено 1700 ПЛР-тестів) та 441 – на Тернопіллі (проведено 505 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: 20 людей померло на Тернопільщині, 15 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 квітня (09:00): 57 150 випадків, 441 новий
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 443 особи)
Тернопіль – 127 осіб
Бережанський район – 26 осіб
Борщівський район – 30 осіб
Бучацький район – 18 осіб
Гусятинський район – 40 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 28 осіб
Зборівський район – 20 осіб
Козівський район – 19 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район - 5 осіб
Підволочиський район – 18 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Тернопільський район – 33 особи
Чортківський район – 30 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 квітня (09:00): 110 003 випадки, 1 121 новий
Львів – 616 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 квітня (09:00): 80 755 випадків, 91 новий
Івано-Франківськ – 12 осіб
Богородчанський район – 1 особа
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 11 осіб
Калуський район – 5 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 6 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Тисменицький район – 15 осіб
Рогатинський район – 13 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.04.2021