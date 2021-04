Плагіат з Франка й не тільки

У зв’язку з потребою з’ясувати, як нині трактуються текстологічні та джерелознавчі питання, порушені у Франковій публікації «Польська поема про уманську різню» (Подав І. Франко // Записки НТШ. 1904. Т. 62. Кн. 6. С. 1–40; передрук в упорядкуванні та з коментарями Миколи Легкого: Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах. К., 2011. Т. 54. С. 455–519), я натрапив в інтернеті на дисертацію Тетяни Солощенко, докторантки з України в Познанському університеті, написану для здобуття наукового ступеня доктора філософії:

Ознайомившись із цією працею (треба визнати, легко читабельною завдяки вправному викладу й досить інформативною, бо з величезним, хоча й не вичерпним, переліком джерел із досліджуваного питання), я з подивом виявив, що в ній авторка не завжди покликається на використану (за першодруком) Франкову розвідку й низку його (і не тільки його) спостережень і суджень подає як власні.

Наприклад, Франко висловив таке спостереження:

Це довге речення із Франкової розвідки Т. Солощенко виклала у своїй дисертації в польському перекладі без поклику, як власне порівняльне судження:

«Porównując relację Sroczyńskiego z bazyliańską, wydaną w 1842 roku w Poznaniu przez Raczyńskiego, łatwo dostrzec, że Sroczyński prawie cały materiał faktograficzny, a także tendencję ideową oraz formę swojej relacji zaczerpnął z Opisu krótkiego, dodając tylko – we własnej manierze stylistycznej – garść refleksji oraz bardziej szczegółowych informacji o bazylianach, ich misji, a także niektóre fakty z okresu przed powstaniem, na przykład bunt Charka z 1766 roku» [s. 71].

А ось приклад того, як з плагіатом у дисертації Т. Солощенко поєднується поверховість. Франко зазначив про поему «Krótkie opisanie wierszem polskim nieszczęśliwej klęski w całej Ukrainie a najszczególniej tyrańskiej rzezi w mieście Umaniu...»:

Цей фрагмент дослідниця майже буквально перекладає польською мовою і подає вже від себе:

Заковика, проте, в тому, що Франко під «оповіданням о. Корчинського» мав на увазі насправді не записки василіянина Єротея Корчинського, про публікацію яких Михайлом Кояловичем не знав*, а текст Тучапського, помилково гадаючи, що це й є той текст Корчинського, що про нього згадав у своїх мемуарах інший василіянин – Корнило Сорочинський**.

Ось іще приклад прихованого запозичення. Франко висновував про автора публікованої поеми:

«Із рядків 139 (“Tu n a s i, tu i ze stron szlachta, urzędnicy”), 167 (“Оtoż iest z n a s z y c h dóbr nowina”) і т[аке] і[нше] видно, що автор причисляв себе до мешканців Уманщини, а властиво до верстви людей, яка завідувала добрами уманського ключа, що належали до київського воєводи Салезія Потоцького. Як такий, він по всякій правдоподібности був римо-католиком» [т. 54, с. 507].

Це Франкове спостереження і здогад дисертантка також подає від себе:

«Z wersów 139 (“Tu nasi, tu i ze stron szlachta, urzędnicy”) i 167 (“otóż jest z naszych dóbr nowina”) wynika, że autor uważa się za mieszkańca Humańszczyzny i zalicza siebie do grupy ludzi posiadających dobra klucza humańskiego, który należał do wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego. Prawdopodobnie był katolikiem» [s. 75].

Щоправда, відразу далі дисертантка таки покликається на Франкову розвідку, але вже з іншого приводу – його міркування про час написання поеми.

У «докторській розправі» Т. Солощенко подибуємо також явні запозичення (але без покликів) зі статті історика Олександра Кушніра:

У цьому випадку в дисертації Т. Солощенко не лише немає жодного поклику на використану статтю, а й зовсім не згадано прізвища її попередника в дослідженні подібної теми – Олександра Кушніра.

А тимчасом плутані міркування Т. Солощенко про «Opis krótki rzezi w mieście Humaniu od czerni ukraińskiej dnia 20 miesiąca czerwca 1768 roku zdziałanej», який вона услід за Франком приписує Є. Корчинському [s. 66–67], є частково плагіатом зі статті О. Кушніра [с. 6–7]. Ось приклади. Текст Т. Солощенко:

А це раніший (2013 рік) текст О. Кушніра:

Плагіатом є й аргументація датування справжніх спогадів Є. Корчинського. Т. Солощенко доводить:

«Relacja Ireneusza Korczyńskiego została napisana za życia założyciela klasztoru w Humaniu – Franciszka Salezego Potockiego i jego żony, ponieważ wspominając o nich, autor nie dodaje frazy „świętej pamięci”⁸. Wiadomo, że Franciszek Potocki zmarł 22 października 1772 roku, a jego żona w styczniu tego samego roku⁹. Ireneusz Korczyński przybył do Humania w połowie października 1768 roku i od razu zaczął przesłuchiwać świadków wydarzeń. W grudniu musiał uciekać z Krystynopola, obawiając się ataku atamana hajdamackiego Buhaja¹⁰. Po powrocie do Humania na początku 1769 roku rektor nie mógł zwlekać ze spisaniem w księdze aktowej klasztoru materiału zebranego w trakcie przesłuchań, gdyż takie były klasztorne wymogi. Spisane przesłuchania wysłał do rektora klasztoru w Krystynopolu. W związku z tym tekst Korczyńskiego został napisany najprawdopodobniej w latach 1769–1772.

__________________

⁸ Документы, объясняющие историю…, op. cit., s. 468, 470, 486, 496.

⁹ J. Kraszewski, Starościna bełzka (Gertruda z hr. Komorowskich hr. Potocka). Opowiadanie historyczne 1770‒1774, t. I–II, Warszawa 1858, s. 45, 53.

¹⁰ Документы, объясняющие историю…, op. cit., s. 508–510.» [s. 67].