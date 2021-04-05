Мендель заявила, що Україна має право на свою російську мову.

Прес-секретарка Президента України Юлія Мендель заявила, що офіційний Київ мусить задекларувати російську мову як частину своєї культури, аби таким чином, як вважає Мендель, позбавити Росію монополії. Речниця Володимира Зеленського розкритикувала мовний закон, а також закликала не займатися насадженням культури, а натомість попіклуватися про космополітизм.

Про це Мендель заявила в етері російськомовного телеканалу "Дом", створеного для трансляції на окуповані території.

"Від ухваленого в розпал передвиборчого перегону 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", – заявила Мендель.

Прес-секретарка Президента визнала, що українська мова "має бути захищеною", але передовсім належить захищати звичайних громадян, "адже найбільша цінність – людина".

Мендель не любить прибічників дерусифікації. "Фактично, в боротьбі за мову деякі українці перетворилися в "ангелів з піною на губах", які вступають в бій за праве діло. І вони породжують дух ненависті в боротьбі за праве діло, "завдяки якому зло на Землі не має кінця", – заявила вона.

"Не можна ненавистю боротися за праве діло, насадженням змусити полюбити мову, а узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших. Україні давно пора піднятися над проблемою мови й перейти з площини "найкращий патріот – українськомовний" до діалогу про те, як нам об'єднатися і прийняти одне одного, як відмінності перетворити на різноманітність, консерватизм – на збереження традицій, а культуру не насаджувати, а бачити в форматі космополітизму", – заявила речниця Зеленського.

"Українська мова, як і ідентичність, – це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки що неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни... І нам вже давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", – сказала прес-секретарка Президента.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав себе "російськомовним українським націоналістом" і закликав визнати Україну співвласницею російської мови.