Галицькі хроніки COVID-19: 4 квітня.

Станом на 09:00 4 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 246 255 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1 604 нових випадків: 234 – на Івано-Франківщині (проведено 848 ПЛР-тестів), 865 – на Львівщині (проведено 1525 ПЛР-тестів) та 505 – на Тернопіллі (проведено 992 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: шестеро людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та восьмеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 квітня (09:00): 56 709 випадків, 505 нових
Тернопіль – 140 осіб
Бережанський район – 29 осіб
Борщівський район – 32 особи
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 38 осіб
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький – 16 осіб
Зборівський район – 23 особи
Козівський район – 21 особа
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький – 10 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський – 23 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 31 особа
Тернопільський район – 25 осіб
Чортківський район – 51 особа
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 квітня (09:00): 108 882 випадки, 865 нових
Львів – 509 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 квітня (09:00): 80 664 випадки, 234 нових
Івано-Франківськ – 99 осіб
Надвірнянський район – 15 осіб
Косівський район – 9 осіб
Калуський район – 26 осіб
Долинський район – 19 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Тисменицький район – 9 осіб
Галицький район – 6 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.04.2021