Галицькі хроніки COVID-19: 4 квітня.

 

Станом на 09:00 4 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 246 255 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1 604 нових випадків: 234 – на Івано-Франківщині (проведено 848 ПЛР-тестів), 865 – на Львівщині (проведено 1525 ПЛР-тестів) та 505 – на Тернопіллі (проведено 992 ПЛР-тести).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: шестеро людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та восьмеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 квітня (09:00): 56 709 випадків, 505 нових

 

Тернопіль – 140 осіб

Бережанський район – 29 осіб

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 38 осіб

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький – 16 осіб

Зборівський район – 23 особи

Козівський район – 21 особа

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький – 10 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський – 23 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 31 особа

Тернопільський район – 25 осіб

Чортківський район – 51 особа

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 квітня (09:00): 108 882 випадки, 865 нових

 

Львів – 509 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 квітня (09:00): 80 664 випадки, 234 нових

 

Івано-Франківськ – 99 осіб

Надвірнянський район – 15 осіб

Косівський район – 9 осіб

Калуський район – 26 осіб

Долинський район – 19 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Тисменицький район – 9 осіб

Галицький район – 6 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Рогатинський район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

04.04.2021

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