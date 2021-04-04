Папа Римський закликав вірян не втрачати надію «у похмурі місяці» пандемії.

Великодня меса вже другий рік поспіль пройшла в скороченому форматі і за обмеженої кількості присутніх.

 

   

Папа Римський Франціск під час Святої Меси Пасхального чування в Соборі Святого Петра у Ватикані закликав людей не втрачати надії на тлі пандемії COVID-19. Про це повідомляє інформаційний портал Vatican News.

 

Великодня служба Божа вже другий рік поспіль проходила в скороченому форматі. На неї пустили тільки близько 200 осіб замість майже 10 тисяч вірян, які зазвичай збиралися в соборі цього святкового дня. Окрім того, захід розпочався на дві години раніше звичайного, щоб учасники змогли повернутися додому до 22:00, оскільки як в Римі і решті Італії діє комендантська година.

 

У своєму казанні Папа Франціск поділився думками про значення слів Ісуса «іти до Галилеї». Насамперед, як зазначив він, це означає повернутися до того місця, де Господь вперше розшукав своїх учнів і покликав іти за Ним. Однак, «хоч перебували завжди з Ним, не зрозуміли Його до кінця», а перед обличчям хреста «втекли, залишивши Його самого». Але, незважаючи на цю поразку, Спаситель знову закликає їх до Галилеї», немовби кажучи: «Наново вирушаймо звідтіля, де ми розпочали. Розпочнімо ще раз. Хочу, щоб ви знову були зі мною, незважаючи на поразки і понад них».

 

 Тож Папа Римський намагається таким чином і всіх своїх вірних закликати не боятися розпочати наново. «Існує нове життя, яке Бог здатен наново започаткувати в нас, по той бік всіх наших падінь. І з руїн нашого серця Бог може створити шедевр, навіть на зруйнованих уламках нашої людськості Бог готує нову історію. Він завжди попереду нас: на хресті страждання, спустошення та смерті, як також у славі життя, що воскресає, історії, що змінюється, надії, яка відроджується. І в ці темні місяці пандемії чуємо воскреслого Господа, Який запрошує нас розпочати наново, ніколи не втрачати надію», – запевнив Святіший Отець.

 

Папа Франціск також закликав не сприймати Ісуса як історичного, задавненого персонажа. «Він живий, тут і тепер. Він кожного дня прямує поруч із тобою, в ситуаціях, які переживаєш, у випробуваннях, через які проходиш, у мріях, які носиш у собі. Він відкриває нові дороги там, де тобі здається, що їх немає, спонукає прямувати проти течії щодо оплакувань і “вже баченого”. Навіть тоді, коли тобі здається, що все втрачено, відкрийся із трепетом на Його новизну: вона тебе вразить», – наголосив Папа Римський.

04.04.2021

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