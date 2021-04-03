Галицькі хроніки COVID-19: 3 квітня.

 

Станом на 09:00 3 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 244 651 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2543 нові випадки: 332 – на Івано-Франківщині (проведено 1138 ПЛР-тестів), 1538 – на Львівщині (проведено 3596 ПЛР-тестів) та 673 – на Тернопіллі.

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: 15 людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 квітня (09:00): 56 204 випадки, 673 нових

м. Тернопіль – 163 особи

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 41 особа

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 47 осіб

Заліщицький район – 44 особи

Збаразький район – 43 особи

Зборівський район – 19 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 41 особа

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 70 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 42 особи

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 квітня (09:00): 108 017 випадків, 1538 нових

 

м. Львів – 764 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 квітня (09:00): 80 430 випадків, 332 нових

 

м. Івано-Франківськ – 157 осіб

Тисменицький район – 27 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 16 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 12 осіб

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Городенківський район – 10 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

03.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Львів мистецький — Лесі Українці
Оксана Левицька
Радянський період не дозволив прочитати Лесю Українку належним чином, а за останні 30 років незалежної України ми лише потроху повертаємося до поетеси й починаємо переосмислювати її творчість та місце в історії нашої модерної культури.
02.04.21 | | Штука
«Дім серця» на краю світу
Юлія Овсяник
Крадіжки, рання судимість, дитяча праця і підліткова вагітність – там усе це є нормою життя. Оповідь про вбогість, яка би вразила українців
02.04.21 | | Галичина
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру. 
01.04.21 | | Штука
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21 | | Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Вихід за межі
Ростислав Шпук
Він знайшовся! Архітектор, який спроєктував і збудував у Станіславові сім величних і донині сучасних кам'яниць, що надали місту індивідуальне обличчя і створили в ньому неповторну урбаністичну атмосферу, котру нині так послідовно знищують, проєктував хмарочоси у Чикаґо
31.03.21 | | Минуле
Історія Буковини як ляпас офіційній історіографії
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях перевидали знамениту книгу емігрантів із Буковини «Буковина. Її минуле і сучасне» (1956 р.). Це репринт накладом 1000 примірників і обсягом 1000 сторінок
31.03.21 | | Галичина
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.