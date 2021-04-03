Галицькі хроніки COVID-19: 3 квітня.

Станом на 09:00 3 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 244 651 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2543 нові випадки: 332 – на Івано-Франківщині (проведено 1138 ПЛР-тестів), 1538 – на Львівщині (проведено 3596 ПЛР-тестів) та 673 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: 15 людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня (09:00): 56 204 випадки, 673 нових

м. Тернопіль – 163 особи

Бережанський район – 26 осіб

Борщівський район – 41 особа

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 47 осіб

Заліщицький район – 44 особи

Збаразький район – 43 особи

Зборівський район – 19 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 41 особа

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 70 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 42 особи

Тернопільський район – 40 осіб

Чортківський район – 36 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня (09:00): 108 017 випадків, 1538 нових

м. Львів – 764 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 квітня (09:00): 80 430 випадків, 332 нових

м. Івано-Франківськ – 157 осіб

Тисменицький район – 27 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 16 осіб

Калуський район – 20 осіб

Долинський район – 12 осіб

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 13 осіб

Рожнятівський район – 8 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Городенківський район – 10 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.