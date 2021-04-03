Галицькі хроніки COVID-19: 3 квітня.

Станом на 09:00 3 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 244 651 хворого на сovid-19. За минулу добу – 2543 нові випадки: 332 – на Івано-Франківщині (проведено 1138 ПЛР-тестів), 1538 – на Львівщині (проведено 3596 ПЛР-тестів) та 673 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: 15 людей померло на Тернопільщині, 16 – на Львівщині та 10 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 квітня (09:00): 56 204 випадки, 673 нових
м. Тернопіль – 163 особи
Бережанський район – 26 осіб
Борщівський район – 41 особа
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 47 осіб
Заліщицький район – 44 особи
Збаразький район – 43 особи
Зборівський район – 19 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 41 особа
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 14 осіб
Підволочиський район – 70 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 42 особи
Тернопільський район – 40 осіб
Чортківський район – 36 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 квітня (09:00): 108 017 випадків, 1538 нових
м. Львів – 764 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 квітня (09:00): 80 430 випадків, 332 нових
м. Івано-Франківськ – 157 осіб
Тисменицький район – 27 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 16 осіб
Калуський район – 20 осіб
Долинський район – 12 осіб
Тлумацький район – 8 осіб
Галицький район – 22 особи
Коломийський район – 13 осіб
Рожнятівський район – 8 осіб
Богородчанський район – 21 особа
Городенківський район – 10 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.04.2021