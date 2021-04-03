 «Спутник V» не захистив президента Аргентини від коронавірусом.

Інфікування відбулося попри завчасний заштрик Альберто Фернандеса російською вакциною.

Альберто Фернандеса вводять «Спутник V»

Президент Аргентини Альберто Фернандес, котрий був щеплений російською вакциною від коронавіруса «Супутник V», отримав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомило видання Buenos Aires Times.





«Сьогодні після того, як у мене піднялася температура до 37,3 і був невеликий головний біль, я здав тест на антиген, який виявився позитивним», – написав президент у Twitter. Другого квітня йому виповнилося 62 роки.

Фернандес зробив перше щеплення «Спутником V» ще 21 січня, на наступний день після того, як Національне управління з ліків, продуктів харчування і медичних технологій Аргентини схвалило російську вакцину для використання для осіб старших за 60 років. За даними аргентинських ЗМІ, другу дозу вакцини президент отримав через три тижні після першої.



Розробник «Спутника V» – російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Миколи Гамалії – запевнив президента Аргентини, що вакцина гарантує легкий перебіг захворювання. Хоча раніше Росія запевняла, що вакцинація «Спутником V» взагалі запобігає захворювання, причому значно ефективніше за західні вакцини. Тим більше, що період засвоєння ліків для Фернандеса давно минув.

«Нам сумно це чути."Спутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій і на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів. Бажаємо якнайшвидшого одужання!» – йдеться у відповіді директора центру імені Гамалії Олександра Гінзбурга аргентинському президентові.

На даний час Аргентина перебуває на межі другої хвилі коронавірусу зі стійким зростанням випадків захворювання. Країна з населенням близько 45 мільйонів зафіксувала понад 2,3 мільйона випадків захворювань і понад 56 тисяч смертей від COVID-19.



Альберто Фернандес став другим главою держави, який отримав заштрик російською вакциною. До нього «Спутником V» прищепився президент Гвінеї Альфа Конде. Пізніше щеплення «Спутником V» зробили президент Венесуели Ніколас Мадуро, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і глава туніського МОЗ Фаузі Мехді.