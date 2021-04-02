Галицькі хроніки COVID-19: 2 квітня.

 

Станом на 09:00 2 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 242 108 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2793 нових випадків: 415 – на Івано-Франківщині (проведено 1057 ПЛР-тестів), 1668 – на Львівщині (проведено 4384 ПЛР-тести) та 710 – на Тернопіллі (проведено 1477 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 55 летальних випадків: 14 людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 23 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 квітня (09:00): 55 531 випадок, 710 нових

 

Тернопіль – 174 особи

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 57 осіб

Бучацький район – 14 особи

Гусятинський район – 36 осіб

Заліщицький район – 21 особа

Збаразький  – 49 осіб

Зборівський район – 21 особа

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 41 особа

Лановецький  – 22 особи

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський  – 48 осіб

Підгаєцький район – 8 осіб

Теребовлянський район – 71 особа

Тернопільський район – 76 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 квітня (09:00): 106  479 випадків, 1668 нових

 

Львів – 734 особи

Бродівський район – 39 осіб

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 46 осіб

Дрогобицький район – 123 особи

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 66 осіб

Золочівський район – 33 особи

Кам’янка-Бузький район – 13 осіб

Миколаївський район – 53 особи

Мостиський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 25 осіб

Пустомитівський район – 156 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 61 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 97 осіб

Старосамбірський район – 25 осіб

Стрийський район – 66 осіб

Турківський район – 21 особа

Яворівський район – 67 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

2 квітня (09:00): 80 098 випадки, 415 нових

Івано-Франківськ – 157 осіб

Тисменицький район – 27 осіб

Надвірнянський район – 27 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 23 особи

Долинський район – 35 осіб

Тлумацький район – 16 осіб

Галицький район – 14 особи

Коломийський район – 23 особи

Рожнятівський район – 9 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Городенківський район – 17 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 35 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

02.04.2021

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