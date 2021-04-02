Галицькі хроніки COVID-19: 2 квітня.

Станом на 09:00 2 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 242 108 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2793 нових випадків: 415 – на Івано-Франківщині (проведено 1057 ПЛР-тестів), 1668 – на Львівщині (проведено 4384 ПЛР-тести) та 710 – на Тернопіллі (проведено 1477 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 55 летальних випадків: 14 людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 23 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 квітня (09:00): 55 531 випадок, 710 нових
Тернопіль – 174 особи
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 57 осіб
Бучацький район – 14 особи
Гусятинський район – 36 осіб
Заліщицький район – 21 особа
Збаразький – 49 осіб
Зборівський район – 21 особа
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 41 особа
Лановецький – 22 особи
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський – 48 осіб
Підгаєцький район – 8 осіб
Теребовлянський район – 71 особа
Тернопільський район – 76 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 квітня (09:00): 106 479 випадків, 1668 нових
Львів – 734 особи
Бродівський район – 39 осіб
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 46 осіб
Дрогобицький район – 123 особи
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 66 осіб
Золочівський район – 33 особи
Кам’янка-Бузький район – 13 осіб
Миколаївський район – 53 особи
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 25 осіб
Пустомитівський район – 156 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 61 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 97 осіб
Старосамбірський район – 25 осіб
Стрийський район – 66 осіб
Турківський район – 21 особа
Яворівський район – 67 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 квітня (09:00): 80 098 випадки, 415 нових
Івано-Франківськ – 157 осіб
Тисменицький район – 27 осіб
Надвірнянський район – 27 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 23 особи
Долинський район – 35 осіб
Тлумацький район – 16 осіб
Галицький район – 14 особи
Коломийський район – 23 особи
Рожнятівський район – 9 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Городенківський район – 17 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 35 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
02.04.2021