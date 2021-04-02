У Львівському «Центрі легеневого здоров’я» запрацювала киснева станція.

У Львові у «Центрі легеневого здоров'я», де лікують хворих із Covid-19, ввели в експлуатацію нову кисневу станцію. Це дозволить подати централізований кисень ще до 130 ліжок, розгорнутих для «ковідних» хворих, а також покращити кисневе забезпечення уже існуючих, повідомила адміністрація медичного закладу.

Фото www.facebook.com/cph.lviv

Відтепер Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр може прийняти на лікування 300 пацієнтів з «ковідними» пневмоніями та забезпечити їх киснем. Адміністрація «Центру легеневого здоров’я» також повідомила, що готується розгорнути ще 100 додаткових ліжок з централізованою подачею кисню для пацієнтів із ускладненнями Covid-19 з 1 травня цього року.

На обладнання для системи киснепостачання «Центру легеневого здоров’я» загалом витратили близько 15 мільйонів 800 тисяч гривень, які надійшли із державної субвенції та обласного бюджету. Медичний заклад, який підпорядковується Львівській облраді, провів закупівлю за спрощеною процедурою звітування наприкінці 2020 року.

«Центр легеневого здоров'я» придбав у ТОВ «Алві-Лайн» два кисневі генератори PSA, моделей AS-L та AS-G за 10 мільйонів 300 тисяч гривень та 1 мільйон 400 тисяч гривень відповідно. А також дві компресорні станції ATLAS COPCO серії GA-37FF та серії GA-11FF за 3 мільйони 600 тисяч гривень та 500 тисяч гривень відповідно, йдеться в інформації у Prozzoro.

Придбані генератори призначені для концентрування кисню з атмосферного повітря та подачі його в систему кисневих трубопроводів лікарні. Вони забезпечують робочу концентрацію кисню не нижче 93%. Генератори є повністю автоматичними та розраховані на безперервну автономну роботу. Різниця в ціні значною мірою зумовлена розміром резервуарів – у першої моделі він має об’єм 1500 л, а у другою – 450 л.

Також різними за об’ємами резервуарів придбані компресорні станції – 900 та 270 л. Компресорні станції забезпечують подачу стисненого, очищеного та відфільтрованого від бактеріальних та атмосферних забруднень, повітря. Ними можна управляти у дистанційному режимі та через віддалений доступ. Передбачено тут наявність автоматичного клапану скиду надлишкового тиску.

За даними YouControl, ТОВ «Алві-лайн» зареєстроване у Києві мешканцем Фастова Сергієм Кляшторним. Згідно інформацією на сайті компанії, фірма спеціалізується на інжинірингових рішеннях у створенні та реконструкції систем медичного газопостачання.

У грудні 2020 року компанія «Алві-лайн» також уклала дві угоди 3 грудня та 18 грудня, вартістю 11 мільйонів 86 тисяч гривень кожна, із Клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги про постачання чотирьох кисневих генераторів PSA, моделі AS-J, вартістю 4 мільйони 878 тисяч 500 гривень кожен, та шістьох центральних компресорних станцій ATLAS COPCO, вартістю 443 тисячі гривень. Угоди на постачання були пролонговані, обладнання мали поставити у лікарню до 31 березня 2021 року.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Крім цього, сьогодні, 2 квітня до Львова прибуде ще 190 кисневих 10-літрових концентраторів для лікування кисневозалежних пацієнтів. Їх придбали за кошти міьсокго бюджету напряму у турецької компанії «Elmaslar Imalat Tibbi Cihaz», повідомила пресслжуба Львівської міської ради.

Торік у компанії придбали 200 таких концентраторів. Як зауважив бізнес-омбудсмен Львівської міськради Сергій Кіраль, місто зекономило близько 7 мільйонів гривень на закупівлі цих 390 апаратів. За його інформацією, в Україні різні постачальники пропонують кисневі концентратори вартістю 35-40 тисяч гривень, а у турецького виробника їх придбали за ціною близько 22 тисяч гривень.

На сьогодні у міських лікарнях Львова є 544 кисневих концентратори й облаштовано 751 кисневу точку. Для хворих на «ковід» облаштували 1578 ліжок. Станом на сьогоднішній ранок, 2 квітня, на лікуванні перебуває 1061 пацієнт, за останню добу госпіталізували 111 осіб.