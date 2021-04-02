Без вже недійсних результатів микуличинської дільниці Вірастюк перемагає Шевченка на окрузі №87.

Надвірнянська ОВК більшістю голосів (але не одностайно) визнала недійсними вибори на дільниці №261030, що знаходиться у селі Микуличин, і тим самим Василь Вірастюк перемагає у виборах на окрузі №87.

Причини дві:

1) проблема із заявами та голосуванням за межами приміщення для голосування (до 38 виборців ходили з урнами додому) та

2) пропало сто бюлетенів, які в протоколі зазначені з голосами за Олександра Леонідовича Шевченка, народженого 08.04.1971 (бо у виборчих списках кандидатів є ще один Олександр Леонідович Шевченко, але народжений 09.01.1974).

Цікаво, що на сайті ЦВК протокол з цієї дільниці значиться прийнятим, і за цим протоколом Шевченко, народжений 08.04.1971, набрав 377 голосів (55%), а Вірастюк – 141 (21%). Власне ці 236 голосів різниці приносили Шевченкові перемогу у всьому окрузі з випередженням на 114 голосів (0,22%): штаб Шевченка опублікував в ґуґл-драйв скани всіх протоколів з мокрими печатками – якщо їх просумувати, то у Вірастюка було би 15 576 голосів, а у Шевченка – 15 690.

Нагадаємо, що за заявленими наступного дня після виборів результатами паралельного підрахунку різниця між цими кандидатами становила 192 (версія штабу Шевченка) чи 167 (версія штабу Кошулинського) голосів.

Однак наразі окружна виборча комісія ще не прийняла протоколи з 11 виборчих дільниць; точніше, з 10 – бо протокол з дільниці №261027 (м. Яремче) прийняла відмовно: результати на цій дільниці теж анульовано – після перерахунку голосів члени ОВК відкрили конверт з контрольними талонами, які кидають в урну, а там не було печаток. Таким чином, на цій дільниці було анульовано 172 голосів за Шевченка, 73 – за Вірастюка, а також 172 за Кошулинського, але це вже не важливо.

Важливо, що тепер – якщо більше не буде анулювань результатів вибоів – у Вірастюка буде 15 362 голоси, а в Шевченка – 15 141, різниця 221 голос, 0,43%.

Зазначимо, є доволі вагомі підстави вважати, що в зниклих бюлетенях були таки голоси за Шевченка, оскільки на іншій микуличинській дільниці розподіл голосів був практично ідентичний з анульованим: 54% за Шевченка, 23% за Вірастюка; тобто якщо і був вкид, то напрочуд синхронний – по сто бюлетенів.

Отож найбільш імовірним вислідом цієї епопеї буде оголошення переможцем і, відповідно, народним депутатом Василя Ярославовича Вірастюка (нар. 22 квітня 1974 в Івано-Франківську) – українського актора, силача, заслуженого майстра спорту України та володаря титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) і «Найсильніша людина світу» (2004):

жим – 225 кг;

присяд – 280 кг х 4; 300 кг х 3;

тяга – 250 кг х 4; 280 кг х 2;

швунг з-за голови – 225 кг;

швунг колоди – 160 кг;

штовхання ядра – 19,75 м;

стрибок у висоту – 190 см;

стрибок у довжину з місця – 330 см;

біг 100 м – 11,5 с.

У травні 2003 року на День Львова Василь Вірастюк встановив світовий рекорд, протягнувши п'ять трамвайних вагонів понад 10 метрів і десять скріплених між собою машин майже 20 метрів.