ЦВК визнала переможцем на виборах нардепа у 87 окрузі Василя Вірастюка.

Центральна виборча комісія увечері 22 квітня встановила результати виборів народного депутата на 87 окрузі із центром у Надвірній на Івано-Франківщині. Переміг кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, він набрав 15 536 голосів виборців. Кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко отримав 15 114 голосів, повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

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У четвер, 22 квітня, о 19:00 після перерви ЦВК продовжила роботу. ЦВК отримала відомості про завершення судового розгляду апеляційних скарг за результатами дій та рішень ОВК ОВО № 87 і таким чином перейшла до встановлення офіційних результатів виборів в цьому окрузі.

«Сьогодні до нас надійшла інформація від Восьмого апеляційного суду, що всі справи, які були на розгляді, розглянуті і винесені рішення, які набрали законної сили», – повідомив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко.

Представник Олександра Шевченка Анатолій Попов звернувся до ЦВК з проханням повернути окружній виборчій комісії протокол на уточнення, щоб були враховані відомості протоколів шести дільниць, де під час перерахунку голосів було виявлено меншу кількість бюлетенів за Олександра Шевченка, ніж у протоколах ДВК.

«Я тримаю в руках рішення Верховного Суду. Ми відстояли ваше чесне ім'я, і тепер я хочу сказати одне, що в цьому рішенні зазначено, що ЦВК не займається технічним перенесенням результатів з протоколу про підсумки, вона вивчає обставини, при яких було здійснене голосування. Очевидним є те, що на шести дільницях при повторному підрахунку голосів, є рішення суду, що це було незаконно. Було встановлено, що кількість голосів, подана за одного з кандидатів, не може відповідати кількості, яка була порахована і підтверджена документально на ДВК. Спотворені результати. Я вас дуже прошу, вас просять виборці, вам слід повернутися до питання щодо повернення ОВК протоколу», – сказав Анатолій Попов.

Зазначимо, Верховний Суд України у середу, 22 квітня, постановив скасувати рішення суду першої інстанції, яким було визнано бездіяльність ЦВК, і на неї було покладено зобов'язання встановити результати виборів та визнати обраним народного депутата в окрузі №87.

«Верховний Суд дійшов висновку про те, що станом на дату звернення позивача до суду із цим позовом ЦВК не було допущено протиправної бездіяльності щодо невстановлення результатів виборів, оскільки наявні судові спори, що тривали, і наявність об’єктивної необхідності з’ясування всіх обставин встановлення підсумків голосування та забезпечення законного й достовірного встановлення результатів виборів мали суттєве значення та вплив на визначення результатів виборів... Тому рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог необхідно скасувати з ухваленням нового рішення в цій частині – про відмову у задоволенні позовних вимог», – повідомили у суді.

Фото www.oporaua.org

Відповідаючи на звернення представника Олександра Шевченка, голова комісії Олег Діденко повідомив, що ЦВК не діє механічно в даній ситуації, Комісія опрацьовувала отримані матеріали від ОВК та вивчала рішення судів.

«Коли ми приймали другий раз протокол про підсумки голосування від окружної виборчої комісії, у членів ЦВК виникало багато питань, фактично усі відповіді на питання було надано судом. Ми виходили з того, що Центральна виборча комісія як і всі державні органи зобов’язана виконувати рішення судів», – сказав Діденко.

«Їх (рішення судів – ред.) детально аналізувалося і на предмет виконання ОВК. Чому в нас не стояло в межах першого питання про зобов'язання ОВК скласти протокол з позначкою уточнено, оскільки було з'ясовано, що ті обставини, які могли слугувати підставою до неприйняття такого протокольного рішення ЦВК, були предметом судового розгляду. Коли ми приймали протокол про підсумки голосування від ОВК, у членів Центрвиборчкому тоді виникало багато питань. Фактично на них була дана відповідь судами», – додав голова комісії.

Відтак ЦВК склала протокол про результати виборів. Василь Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців, Олександр Шевченко – 15 114 голосів.

Голоси інших кандидатів розподілились наступним чином: Руслан Кошулинський – 14 311 голосів; Юрій Голіней – 3 003; Михайло Ноняк – 1 464; Олександр Леонідович Шевченко (1974 р. н.) – 387 голосів; Олександр Петрович Шевченко – 146; Сергій Сивачук – 93; Марія Жолоб – 32; Іван Макар – 28; Руслан Дереворіз – 22; Руслан Зозуля – 17; Юрій Юрченко – 17;Йосип Резеш – 11.

Фото www.oporaua.org

Протокол про результати виборів підписали 16 членів ЦВК, двоє членів комісії підписали протокол з окремою думкою.

Також ЦВК звернулася до Національної поліції щодо перевірки фактів зникнення бюлетенів на шести виборчих дільницях, які могли бути знищені, за ознаками вчинення кримінального порушення згідно зі статтею 158-2 Кримінального кодексу України та ряду інших обставин, що потребують з’ясування правоохоронними органами.

Олег Діденко зазначив, що ці вибори дійсно були досить складними: «Понад 50 кримінальних проваджень було відкрито за порушення на різних етапах виборчого процесу, і ми занепокоєні тією ситуацією, що під час опрацювання виборчої документації була виявлена недостача виборчих бюлетенів. З цього приводу вже порушені кримінальні провадження, і це питання перемістилося від оцінки з боку ЦВК до сфери оцінки правоохоронних органів, які, сподіваюся, зможуть встановити всі обставини цієї справи та притягнути порушників до відповідальності».

До слова, визнання Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата співпало із його днем народження. Учора йому виповнилося 47 років.