Галицькі хроніки COVID-19: 1 квітня.

 

Станом на 09:00 1 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 239 315 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2340 нових випадків: 458 – на Івано-Франківщині (проведено 1127 ПЛР-тестів), 1141 – на Львівщині (проведено 3609 ПЛР-тестів) та 741 – на Тернопіллі (проведено 1666 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 53 летальні випадки: 13 людей померло на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 15 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 квітня (09:00): 54 821 випадок, 741 новий

 

м. Тернопіль – 170 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 57 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 35 осіб

Заліщицький район – 24 особи

Збаразький район – 49 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 33 особи

Кременецький район – 59 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 50 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб 

Теребовлянський район – 59 осіб

Тернопільський район – 78 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 квітня (09:00): 104 811 випадків, 1141 новий

 

м. Львів – 465 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 25 осіб

Городоцький район – 36 осіб

Дрогобицький район – 45 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 44 особи

Золочівський район – 48 осіб

Кам’янка-Бузький район – 23 особи

Миколаївський район – 35 осіб

Мостиський район – 25 осіб

Перемишлянський район – 19 осіб

Пустомитівський район – 73 особи

Радехівський район – 25 осіб

Самбірський район – 30 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 72 особи

Старосамбірський район – 38 осіб

Стрийський район – 28 осіб

Турківський район – 26 осіб

Яворівський район – 60 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

1 квітня (09:00): 79 683 випадки, 458 нових

 

м. Івано-Франківськ – 130 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 36 осіб

Городенківський район – 39 осіб

Долинський район – 8 осіб

Калуський район – 44 особи

Коломийський район – 26 осіб

Косівський район – 10 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 31 особа

Тисменицький район – 30 осіб

Тлумацький район – 27 осіб

Рожнятівський район – 20 осіб

Рогатинський район – 9 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

01.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21 | | Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним.   Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .  
30.03.21 | | Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21 | | Дискурси
Те, чого ніколи не було
Андрій Бондар
Цінності, які дозволили цим людям пережити ХХ століття та свідчити про добро, любов, справедливість і вірність, уже ніколи, ніде й нізащо не допоможуть
29.03.21 | | Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто.  Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21 | | Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.