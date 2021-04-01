Галицькі хроніки COVID-19: 1 квітня.

Станом на 09:00 1 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 239 315 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2340 нових випадків: 458 – на Івано-Франківщині (проведено 1127 ПЛР-тестів), 1141 – на Львівщині (проведено 3609 ПЛР-тестів) та 741 – на Тернопіллі (проведено 1666 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 53 летальні випадки: 13 людей померло на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 15 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня (09:00): 54 821 випадок, 741 новий

м. Тернопіль – 170 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 57 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 35 осіб

Заліщицький район – 24 особи

Збаразький район – 49 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 33 особи

Кременецький район – 59 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 50 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 59 осіб

Тернопільський район – 78 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня (09:00): 104 811 випадків, 1141 новий

м. Львів – 465 осіб

Бродівський район – 9 осіб

Буський район – 25 осіб

Городоцький район – 36 осіб

Дрогобицький район – 45 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 44 особи

Золочівський район – 48 осіб

Кам’янка-Бузький район – 23 особи

Миколаївський район – 35 осіб

Мостиський район – 25 осіб

Перемишлянський район – 19 осіб

Пустомитівський район – 73 особи

Радехівський район – 25 осіб

Самбірський район – 30 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 72 особи

Старосамбірський район – 38 осіб

Стрийський район – 28 осіб

Турківський район – 26 осіб

Яворівський район – 60 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 квітня (09:00): 79 683 випадки, 458 нових

м. Івано-Франківськ – 130 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Верховинський район – 2 особи

Галицький район – 36 осіб

Городенківський район – 39 осіб

Долинський район – 8 осіб

Калуський район – 44 особи

Коломийський район – 26 осіб

Косівський район – 10 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 31 особа

Тисменицький район – 30 осіб

Тлумацький район – 27 осіб

Рожнятівський район – 20 осіб

Рогатинський район – 9 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.