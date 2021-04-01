Галицькі хроніки COVID-19: 1 квітня.

Станом на 09:00 1 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 239 315 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2340 нових випадків: 458 – на Івано-Франківщині (проведено 1127 ПЛР-тестів), 1141 – на Львівщині (проведено 3609 ПЛР-тестів) та 741 – на Тернопіллі (проведено 1666 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 53 летальні випадки: 13 людей померло на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 15 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 квітня (09:00): 54 821 випадок, 741 новий
м. Тернопіль – 170 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 57 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 35 осіб
Заліщицький район – 24 особи
Збаразький район – 49 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Козівський район – 33 особи
Кременецький район – 59 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 50 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 59 осіб
Тернопільський район – 78 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 квітня (09:00): 104 811 випадків, 1141 новий
м. Львів – 465 осіб
Бродівський район – 9 осіб
Буський район – 25 осіб
Городоцький район – 36 осіб
Дрогобицький район – 45 осіб
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 44 особи
Золочівський район – 48 осіб
Кам’янка-Бузький район – 23 особи
Миколаївський район – 35 осіб
Мостиський район – 25 осіб
Перемишлянський район – 19 осіб
Пустомитівський район – 73 особи
Радехівський район – 25 осіб
Самбірський район – 30 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 72 особи
Старосамбірський район – 38 осіб
Стрийський район – 28 осіб
Турківський район – 26 осіб
Яворівський район – 60 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 квітня (09:00): 79 683 випадки, 458 нових
м. Івано-Франківськ – 130 осіб
Богородчанський район – 22 особи
Верховинський район – 2 особи
Галицький район – 36 осіб
Городенківський район – 39 осіб
Долинський район – 8 осіб
Калуський район – 44 особи
Коломийський район – 26 осіб
Косівський район – 10 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 31 особа
Тисменицький район – 30 осіб
Тлумацький район – 27 осіб
Рожнятівський район – 20 осіб
Рогатинський район – 9 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.04.2021