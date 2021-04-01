Німецький регулятор дозволив продовжити будівництво «Північного потоку-2».

Перед тим німецькі екологічні організації намагалися заблокувати будівництво.

У Німеччині дві природоохоронні організації – Німецька асоціація захисту навколишнього середовища (Deutsche Umwelthilfe – DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland – NABU) – зазнали поразки у спробі заблокувати подальше будівництво газогону «Північний потік – 2». Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie – BSH) у четвер, першого квітня, відхилило заперечення екологів «після ретельного вивчення питання». Відтак дозвіл BSH на подальше прокладення суперечливого газопроводу з Росії до ФРН залишається в силі.

NABU і DUH опротестували виданий у січні BSH дозвіл на подальше прокладення газопроводу за допомогою судна-трубоукладача в період з кінця вересня до кінця травня. Цей дозвіл стосується прокладення труб на ділянці завдовжки 16,5 кілометра в економічній зоні ФРН у Балтійському морі.

Екологи побоюються, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів у цій акваторії. BHS, однак, відхилило ці заперечення «після нової всеосяжної перевірки». У відомстві дійшли висновку, що можна не побоюватися значних негативних наслідків для морської екосистеми і заповідної для птахів зони в Померанській бухті.

Природоохоронна організації DUH вже заявила, що подасть апеляцію на рішення німецького регулятора. Цей крок знову загальмує видачу дозволу на будівництво газогону до ухвалення судом рішення з даного питання.

Компанія Nord Stream 2 AG вперше після відновлення будівництва оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: «Станом на 31 березня прокладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газогону "Північний потік – 2". Залишилося прокласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу».