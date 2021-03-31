Галицькі хроніки COVID-19: 31 березня.

Станом на 09:00 31 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 236 975 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1260 нових випадків: 225 – на Івано-Франківщині (проведено 1230 ПЛР-тестів), 833 – на Львівщині та 202 – на Тернопіллі (проведено 1989 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: 11 людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та 12 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 березня (09:00): 54 080 випадків, 202 нових
м. Тернопіль – 20 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 2 осіб
Бучацький район – 2 особи
Збаразький район – 20 осіб
Кременецький район - 36 осіб
Козівський район – 12 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 26 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 38 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 березня (09:00): 103 670 випадків, 833 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 березня (09:00): 79 225 випадків, 225 нових
м. Івано-Франківськ – 52 особи
Богородчанський район – 5 осіб
Верховинський район – 3 особи
Галицький район – 4 особи
Долинський район – 57 осіб
Калуський район – 16 осіб
Коломийський район – 16 осіб
Косівський район – 13 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Тисменицький район – 17 осіб
Тлумацький район – 24 особи
Рожнятівський район – 10 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.03.2021