Галицькі хроніки COVID-19: 31 березня.

 

Станом на 09:00 31 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 236 975 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1260 нових випадків: 225 – на Івано-Франківщині (проведено 1230 ПЛР-тестів), 833 – на Львівщині та 202 – на Тернопіллі (проведено 1989 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 42 летальні випадки: 11 людей померло на Тернопільщині, 19 – на Львівщині та 12 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 березня (09:00): 54 080 випадків, 202 нових

 

м. Тернопіль – 20 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 2 осіб

Бучацький район – 2 особи

Збаразький район – 20 осіб

Кременецький район - 36 осіб

Козівський район – 12 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 26 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 38 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 березня (09:00): 103 670 випадків, 833 нових

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 березня (09:00): 79 225 випадків, 225 нових

 

м. Івано-Франківськ – 52 особи

Богородчанський район – 5 осіб

Верховинський район – 3 особи

Галицький район – 4 особи

Долинський район – 57 осіб

Калуський район – 16 осіб

Коломийський район – 16 осіб

Косівський район – 13 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Тисменицький район – 17 осіб

Тлумацький район – 24 особи

Рожнятівський район – 10 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

31.03.2021

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