Ексголову правління Bank of China засудили до страти.

Щоправда, у вироку йдеться про відтермінування виконання – це зазвичай означає заміну страти тюремним ув'язненням.

 

 

Суд китайської провінції Шаньдун засудив колишнього голову правління одного з найбільших китайських банків, Bank of China, Лю Ляньґе до смертної кари. Про це повідомило китайське державне інформаційне агентство агентство «Сіньхуа». Суд також ухвалив конфіскувати все майно Лю та позбавити його цивільних прав.

 

Розслідування проти Лю Ляньґе було розпочато у березні 2023 року. У ході судових слухань підсудного було визнано винним у отриманні хабара на суму понад 121 млн юанів ($16,8 млн) та незаконній видачі кредитів на 3,3 млрд юанів ($450 млн).

 

Вирок оголошено з відтермінуванням страти на два роки. У Китаї це зазвичай фактично означає заміну страти тюремним ув'язненням – якщо за цей час засуджений не вчинить нового злочину.

 

Bank of China – найстаріший банк Китаю, він перебуває у державній власності. Банк входить до десятки найбільших банків світу з ринкової капіталізації.

 

Влада Китаю останніми роками проводить масову кампанію боротьби з корупцією у фінансовому секторі. З початку 2024 року до відповідальності, за звітами влади, загалом було притягнуто понад 589 тисяч осіб.

26.11.2024

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