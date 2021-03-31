В Італії затримано двох осіб за шпигунство на користь Кремля.

Один із них – італійський офіцер, інший – співробітник посольства Росії.

Правоохоронні органи в Римі затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Йдеться про старшого офіцера ВМС Італії та співробітника російського посольства в Римі. Про це в середу, 31 березня, повідомила газета Corriere Della Sera з покликом на інформацію правоохоронців. Затриманих звинувачують у тяжких злочинах, пов'язаних зі шпигунством та державною безпекою.

Обидва підозрюваних були схоплені під час таємної зустрічі 30 березня ввечері, на якій відбувалася передача італійцем документів в обмін на грошову винагороду. Правовий статус іноземця, який має статус дипломата, уточнюється, зазначили у правоохоронному відомстві. Імена затриманих не наводять. В операції зі затримання шпигунів брали участь й італійські спецслужби.

Corriere Della Sera уточнює, що йдеться про капітана фрегата італійського флоту і російського офіцера зі штату військового аташе при посольстві Росії в Римі. Оскільки російський офіцер має статус дипломата, то він, очевидно, буде не заарештований, а висланий з Італії. Крім того, за даними газети, італійська влада має намір оголосити персоною нон ґрата і безпосереднього начальника офіцера.

За даними газети, італієць планував отримати 5000 євро. Документи, які він мав намір передати Росії, стосувалися діяльності італійських збройних сил і НАТО.

У заяві карабінерів ідеться, що російський аґент на флоті був виявлений внаслідок тривалого розслідування, яке провела італійська контррозвідка AISI у співпраці з генштабом Збройних сил Італії.

МЗС Італії викликав з цього приводу посла Росії в Римі Сергія Разова. Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо (Luigi Di Maio) опублікував у Facebook таку заяву: «З нагоди виклику посла Росії в Італії до Міністерства закордонних справ ми надіслали останньому рішучий протест уряду Італії та повідомили про негайне видворення двох російських чиновників, причетних до цієї дуже поважної справи. Я дякую нашій розвідці та всім державним апаратам, які щодня працюють задля безпеки нашої країни».

Посольство Росії в Італії, своєю чергою, оприлюднило коротку заяву, в якій лише підтверджує факт затримання співробітника апарату військового аташе і відмовляється від подальших коментарів. «У будь-якому разі розраховуємо, що подія не відіб'ється на двосторонніх відносинах Росії та Італії», – йдеться в заяві посольства РФ.