Історія Буковини як ляпас офіційній історіографії

У Чернівцях перевидали відому книгу «Буковина. Її минуле і сучасне» 1956 року буковинських авторів-емігрантів.

Нинішнє видання накладом у 1000 примірників і обсягом 1000 сторінок побачило світ у чернівецькому видавництві «Друк Арт». Це репринтне видання, тобто книжка надрукована сьогодні, але повністю повторює вигляд первинного варіанта. Над дизайном обкладинки працював відомий чернівецький художник Іван Балан. Він зробив її зеленого кольору, що символічно: "Моя зелена Буковина", – повторював свого часу один із авторів цієї праці.

Книжка “Буковина. Її минуле і сучасне» багато років була чи не єдиним таким солідним виданням з історії краю. Сьогодні з’явилося багато нових праць та книг на цю тематику, але “Буковина. Її минуле і сучасне” є основою багатьох досліджень.

Ініціатором перевидання книги став Павло Колядинський, кандидат географічних наук, директор «Чернівецького екскурсійного бюро».

Хотілося, аби краєзнавці, екскурсоводи та всі охочі могли мати правдиву і достовірну інформацію про історію Буковини. А ця книга досі залишається однією з кращих і найоб’єктивніших праць про наш край. Також хотілося віддати повагу і данину авторам, які зробили таку об’ємну працю у вигляді книги “Буковина. Її минуле і сучасне”. Ми зробили репринтне видання, тобто книжка повністю повторює вигляд первинного варіанта». Павло Колядинський

Репринтне видання книжки “Буковина. Її минуле і сучасне” видано за фінансової підтримки чернівецького благодійного фонду “Кращим бути”, Чернівецької ОДА та обласної ради, турагентства “Чернівецьке екскурсійне бюро”. Створено також електронну версію книги, з якою можна ознайомитися на сайті Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського.

Книга “Буковина. Її минуле і сучасне” побачила світ за кордоном у 1956 році. Над нею працювали до 20 авторів, які жили в еміграції. На обкладинці вказано трьох із них: Дениса Квітковського, Теофіла Бриндзана та Аркадія Жуковського, які були її упорядниками.

Нинішнє видання, що з’явилося через 65 років після першого, настільки ж якісне, точне і повне.

Як відомо, на початку 90-х у Чернівцях видали у двох частинах «Історію Буковини» Аркадія Жуковського – це його праці із цієї товстої книги. Також книга є у вільному доступі на сайті «Diasporianа». Як кажуть історики, було і перевидання у повному об’ємі невеликим накладом, якісна ксерокопія.

Дозвіл на видання книги надала Ірина Жуковська, донька одного з авторів, яка живе у Парижі.

Мені надзвичайно приємно почути, що ця книга знову побачила світ в оновленому вигляді. Мій батько дуже гордився би цим. Я знаю, що це було його найдорожчим бажанням як українського патріота – передати цей культурний спадок сучасним і майбутнім поколінням. Зараз я багато думаю про свого батька. І він міг би себе привітати з тим, що книжка отримала нове життя. З гарною зеленою обгорткою, як батько часто повторював: «Моя зелена Буковина». Особисто я була знайома з Денисом Квітковським, який теж працював над цієї книгою. Я відвідувала його у Детройті в кінці 1970-х. Досі пам’ятаю його як дуже харизматичну людину, великого патріота України, який був дуже прив’язаний до своєї Буковини. Моя вдячність Павлу Колядинському і всім людям, завдяки яким вихід книжки сьогодні став можливим. Ця історична праця – дорогоцінне свідчення правдивих фактів, подій і людей минулого, особливо в той тривожний час Радянського Союзу, який намагався знищити всю українську спадщину. Звичайно, що у часи Союзу книга тут, в Україні, не могла бути. До рук українців вона потрапила з початками Незалежності. У деяких бібліотеках це видання вже в поношеному стані. Зараз же «Буковина. Її минуле і сучасне» стане доступна більшості людей. Ірина Жуковська. З листа до редакції. На фото пані Ірина з батьком на святкуванні його 70-річного ювілею

Збірна праця «Буковина. Її минуле і сучасне» була запланована у 1952 році й завершена 1955-го. Як зазначають самі автори, у цій праці звернено особливу увагу на особливості, дії і процес розвитку українського елементу на Буковині.

В опрацюванні більшості розділів взяли участь переважно буковинці, які знали цей край та його населення з власного досвіду. До цієї праці доклався і Дмитро Яремчук, старший брат співака Назарія Яремчука, який до еміграції теж брав участь у національно-визвольному житті на Буковині.

Денис Квітковський у товаристві мера Детройта Марусі Бек, що походила з Лемківщини

Автори працювали у бібліотеках Парижа, Сарселя, Лондона, Відня, Нью-Йорка, Детройта, Вінніпега, Едмонтона. А вийшла книга на пожертви саме буковинських патріотів в еміграції. Автори зауважували, що матеріалу назбиралося ще більше, але доводилося скорочувати.

Звертаючись до тих, хто братиме до рук цю товсту книгу, автори написали:

«Нехай ця скромна праця буде доказом великої любові уродженців Буковини до свого краю і виявом творчості буковинських діячів на еміграції, а водночас – бодай частковою сплатою боргу супроти братів, які залишилися на Батьківщині».

«Для свого часу ця книжка була видатною подією, – розповідає Олександр Добржанський, професор, доктор історичних наук, декан факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Книжка “Буковина. Її минуле і сучасне” – це фактично мініенциклопедія про Буковину від найдавніших часів до 30-х років минулого століття. Зараз багато інформації з цієї книги оновлено, є новіші дослідження, але цінності її це не зменшує. Коли книжка була видана у 1956 році за кордоном, тут у нас був Радянський Союз, а там хотіли показати справжню історію Буковини. Це було важливо.

Після того наша еміграція постаралася, і по більшості регіонів Галичини були видані також такі свого роду історичні бюлетні, але в трохи іншому ключі. Бо в книжці “Буковина. Її минуле і сучасне” був більше науковий підхід. Треба уточнити, що справді ця книжка відзначається високим рівнем науковості. Це все писалося на основі документів, досліджень і частково на основі власних спогадів. Тобто тут рівень науковості дуже високий. Автори мали доступ до закордонних архівів. Деякі події пам’ятали самі ще до еміграції. Ця книжка – це така праця, яку ніхто з істориків та краєзнавців оминути не може. Історики нею постійно користуються. Вона є своєрідним базисом для подальших досліджень. І це правдива історія Буковини, без радянських видумок. “Буковина. Її минуле і сучасне” – це був такий свого роду ляпас радянській історіографії. Також варто додати ще такий нюанс, що праця над книжкою значною мірою пов’язана з виданням "Енциклопедії України", яка видавалася на Заході. Частина авторів, які були задіяні в роботі над книжкою, працювали і над енциклопедією».

Аркадій Жуковський (ліворуч) у товаристві Кубійовича з дружиною спілкуються з Блаженнішим Йосипом Сліпим під час його візиту до осередку НТШ у Сарселі. 1981 р.

Репринтне видання книжки “Буковина. Її минуле і сучасне” можна придбати у книгарнях Чернівців: «Книги», вул. Кобилянської, 25; «Будинок книги», вул. Кобилянської, 37; «Наука», вул. Заньковецької, 4; КП Чернівецький обласний бібліотечний колектор, вул. Шептицького, 23; «Букініст», вул. Головна, 31. А також в офісі Чернівецького екскурсійного бюро» (вул. Поштова, 6 (вхід з вул. Чайковського). тел: (095) 86-17-601, (068) 040-18-18. Для замовлення за межі Чернівців телефонуйте теж за вказаними номерами.

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