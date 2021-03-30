Галицькі хроніки COVID-19: 30 березня.

Станом на 09:00 30 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 235 715 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1539 нових випадків: 297 – на Івано-Франківщині (проведено 976 ПЛР-тестів), 961 – на Львівщині (проведено 2063 ПЛР-тести) та 281 – на Тернопіллі (проведено 1312 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 32 летальні випадки: троє людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 11 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,14%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 березня (09:00): 53 878 випадків, 281 новий
м. Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 19 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 33 особи
Збаразький район – 16 осіб
Козівський район – 32 особи
Кременецький район – 15 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 27 осіб
Чортківський район – 14 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 березня (09:00): 102 837 випадків, 961 новий
м. Львів – 502 особи
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 23 особи
Золочівський район – 29 осіб
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 45 осіб
Мостиський район – 26 осіб
Перемишлянський район – 28 осіб
Пустомитівський район – 17 осіб
Радехівський район – 17 осіб
Самбірський район – 20 осіб
Сокальський район – 11 осіб
Старосамбірський район – 17 осіб
Стрийський район – 37 осіб
Турківський район – 7 осіб
Яворівський район – 132 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 березня (09:00): 79 000 випадків, 297 нових
м. Івано-Франківськ – 151 особа
Тисменицький район – 4 особи
Снятинський район – 17 осіб
Косівський район – 9 осіб
Калуський район – 10 осіб
Тлумацький район – 22 особи
Галицький район – 32 особи
Коломийський район – 2 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 10 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 36 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
30.03.2021