Галицькі хроніки COVID-19: 30 березня.

 

Станом на 09:00 30 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 235 715 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1539 нових випадків: 297 – на Івано-Франківщині (проведено 976 ПЛР-тестів), 961 – на Львівщині (проведено 2063 ПЛР-тести) та 281 – на Тернопіллі (проведено 1312 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 32 летальні випадки: троє людей померло на Тернопільщині, 18 – на Львівщині та 11 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,14%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 березня (09:00): 53 878 випадків, 281 новий

 

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 19 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 33 особи

Збаразький район – 16 осіб

Козівський район – 32 особи

Кременецький район – 15 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 27 осіб

Чортківський район – 14 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 березня (09:00): 102 837 випадків, 961 новий

 

м. Львів – 502 особи

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 23 особи

Золочівський район – 29 осіб

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 45 осіб

Мостиський район – 26 осіб

Перемишлянський район – 28 осіб

Пустомитівський район – 17 осіб

Радехівський район – 17 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Сокальський район – 11 осіб

Старосамбірський район – 17 осіб

Стрийський район – 37 осіб

Турківський район – 7 осіб

Яворівський район – 132 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 березня (09:00): 79 000 випадків, 297 нових

 

м. Івано-Франківськ – 151 особа

Тисменицький район – 4 особи

Снятинський район – 17 осіб

Косівський район – 9 осіб

Калуський район – 10 осіб

Тлумацький район – 22 особи

Галицький район – 32 особи

Коломийський район – 2 особи

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 10 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 36 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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