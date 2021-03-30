Галицьку митницю очолив колишній працівник СБУ.

Обов’язки начальника Галицької митниці відтепер виконуватиме 35-річний киянин Андрій Колобродов. Відповідний наказ голова Державної митної служби підписав сьогодні, 30 березня, повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Фото https://zaxid.net

Новий очільник митниці є випускником Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, а у 2009 році закінчив Національну академію СБУ та розпочав свою військову кар’єру в СБУ.

Зокрема, Андрій Колобродов проходив службу на оперативних посадах в СБУ у Києві та Київській області та займав керівні посади в Головному управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Він звільнився з СБУ за власним бажанням у лютому 2021 року, після чого працевлаштувався до Державної митної служби України. Працював в.о. заступника координаційно – моніторингової митниці Держмитслужби.

Нагадаємо, до сьогодні обов'язки керівника Галицької митниці виконував Сергій Корчака. Наразі триває процес реорганізації Галицької митниці у Львівську митницю, зона діяльності якої буде включати лише Львівську область.

Фото https://dilo.net.ua

На початку березня 2021 року під стінами Галицької митниці громадські активісти та мешканці провели акцію протесту. Серед основних вимог було провести відкриті конкурси на керівні посади регіональних керівників митниці.