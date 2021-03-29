Галицькі хроніки COVID-19: 29 березня.

Станом на 09:00 29 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 234 176 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1436 нових випадків: 226 – на Івано-Франківщині (проведено 643 ПЛР-тести), 820 – на Львівщині (проведено 1773 ПЛР-тести) та 390 – на Тернопіллі.

За минулий тиждень в Галичині в цілому почалося динаміка зменшення кількості нових випадків коронавірусних захворювань: спадна динаміка третій тиждень продовжується на Івано-Франківщині (кількість нових випадків за останній тиждень становила 83,5% від попереднього) і почалася на Львівщині (99,8%), в тому числі і у самому Львові (98,2%); невелике зростання ще спостерігається на Тернопільщині (107,3%; найбільше зростання: в Зборівському районі –164%, Теребовлянському – 142% та Борщівському – 133%; в Тернополі – 112%).

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: десять людей померло на Тернопільщині, дев'ятеро – на Львівщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,14%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 березня (09:00): 53 597 випадків, 457 нових

Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 11 особа

Борщівський район – 32 особи

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 38 осіб

Заліщицький район – 30 осіб

Збаразький – 21 особа

Зборівський район – 12 особи

Козівський район – 23 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький – 9 осіб

Монастириський район – 12 особи

Підволочиський – 8 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 25 осіб

Тернопільський район – 52 особи

Чортківський район – 28 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 березня (09:00): 101 879 випадків, 820 нових

Львів – 462 особи

Бродівський район – 11 особа

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 72 особи

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 22 особи

Кам'янко-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 11 особа

Мостиський район – 43 особи

Перемишлянський район – 17 осіб

Пустомитівський район – 57 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 14 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 32 особи

Старосамбірський район – 26 осіб

Стрийський район – 9 осіб

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

29 березня (09:00): 78 703 випадки, 226 нових

м. Івано-Франківськ – 73 особи

Тисменицький район – 5 осіб

Надвірнянський район – 7 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 10 осіб

Калуський район – 12 особи

Долинський район – 48 осіб

Тлумацький район – 5 осіб

Галицький район – 11 особа

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 14 осіб

Городенківський район – 15 осіб

Рогатинський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.