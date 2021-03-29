Галицькі хроніки COVID-19: 29 березня.

Станом на 09:00 29 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 234 176 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1436 нових випадків: 226 – на Івано-Франківщині (проведено 643 ПЛР-тести), 820 – на Львівщині (проведено 1773 ПЛР-тести) та 390 – на Тернопіллі.
За минулий тиждень в Галичині в цілому почалося динаміка зменшення кількості нових випадків коронавірусних захворювань: спадна динаміка третій тиждень продовжується на Івано-Франківщині (кількість нових випадків за останній тиждень становила 83,5% від попереднього) і почалася на Львівщині (99,8%), в тому числі і у самому Львові (98,2%); невелике зростання ще спостерігається на Тернопільщині (107,3%; найбільше зростання: в Зборівському районі –164%, Теребовлянському – 142% та Борщівському – 133%; в Тернополі – 112%).
За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: десять людей померло на Тернопільщині, дев'ятеро – на Львівщині та дев'ятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,14%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 березня (09:00): 53 597 випадків, 457 нових
Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 11 особа
Борщівський район – 32 особи
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 38 осіб
Заліщицький район – 30 осіб
Збаразький – 21 особа
Зборівський район – 12 особи
Козівський район – 23 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький – 9 осіб
Монастириський район – 12 особи
Підволочиський – 8 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 25 осіб
Тернопільський район – 52 особи
Чортківський район – 28 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 березня (09:00): 101 879 випадків, 820 нових
Львів – 462 особи
Бродівський район – 11 особа
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 72 особи
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 22 особи
Кам'янко-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 11 особа
Мостиський район – 43 особи
Перемишлянський район – 17 осіб
Пустомитівський район – 57 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 14 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 32 особи
Старосамбірський район – 26 осіб
Стрийський район – 9 осіб
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 березня (09:00): 78 703 випадки, 226 нових
м. Івано-Франківськ – 73 особи
Тисменицький район – 5 осіб
Надвірнянський район – 7 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 10 осіб
Калуський район – 12 особи
Долинський район – 48 осіб
Тлумацький район – 5 осіб
Галицький район – 11 особа
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 14 осіб
Городенківський район – 15 осіб
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.03.2021