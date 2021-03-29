Проти Світлани Ціхановської в Білорусі порушено чергову кримінальну справу.

Тепер колишню кандидатку в президенти звинувачують в підготовці теракту.

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу «про підготовку акту тероризму» щодо екскандидатки в президенти країни Світлани Ціхановської. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by з покликом на слова генерального прокурора країни Андрія Шведа. Справу порушено також проти представників організації BYPOL, яка об’єднує опозиційно налаштованих колишніх білоруських силовиків, котрі перебувають за кордоном.

«Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, наданих Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Ціхановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за статтею 289 Кримінального кодексу», – заявив керівник білоруської Генпрокуратури.

За словами Шведа, «зазначені особи кілька днів тому намагалися вчинити вибухи і підпали на території столиці та інших міст». «Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту», – заявив генпрокурор. Він також додав, що організатори терактів планували звинуватити держоргани в «скоєнні дій, які створюють небезпеку загибелі людей».

Йдеться про 35-річного мешканця Пінського району В'ячеслава Малейчука. Раніше прес-служба МВС Білорусі повідомила, що нібито запобігла двом терактами – в Мінську і Печах (військове містечко в Борисовському районі Мінської області). За повідомленням міністерства, Малейчук нібито виготовив два саморобних вибухових пристрої. Один з них він заклав в сміттєвому баку біля дитячого майданчика в Мінську, а другий нібито перевіз автомобілем в Борисовський район, але був затриманий «в момент скоєння злочину», йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба МВС Білорусі підкреслює, що затриманий чоловік «раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, є активним учасником протестного руху і з літа минулого року регулярно відвідував "недільні марші"».

У заяві Генпрокуратури Білорусі також зазначили, що Комітету державної безпеки доручено негайно організувати міжнародний розшук Ціхановської та інших осіб, котрі проходять у справі, і «підготувати пакет документів для компетентних органів Литви та Польщі про їхню видачу для притягнення до кримінальної відповідальності».

У прес-службі Світлани Ціхановської заяву Андрія Шведа прокоментували з іронією: «Просто з жартів про Ніка і Майка більше ніхто не сміється, тож Генпрокуратура пропонує новий мем».

Нагадаємо, що це вже далеко не перша справа, порушена білоруськими силовиками проти екскандидатки в президенти. Раніше їй інкримінували «заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь», «створення екстремістського формування і керівництво ним», «організація масових заворушень», «підготовка до захоплення будівель та споруд».

Ще на початку березня на адресу Генеральної прокуратури Литви було надіслане прохання про видачу Ціхановської. У Литві на це заявили, що Вільнюс не збирається її видавати.