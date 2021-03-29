МЗС: Заперечуємо будь-які російські наративи щодо Тараса Шевченка.

 

Міністерство закордонних справ розкритикувало діяльність Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського держагенства "Россотруднічєство", а також організований ним 9 березня захід "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

 

Про це йдеться в коментарі, що його отримало від МЗС "Радіо Свобода".

 

 

"У зв’язку із маніпулятивними та зухвалими зазіханнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Т.Г. Шевченка, наголошуємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи стосовно Т.Г. Шевченка", – прокоментували в МЗС.

 

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Російський центр науки і культури в Києві – це єдина в Україні державна установа Росії з функціями культурного представництва. І згідно з угодою між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії про заснування та умови діяльності інформаційнокультурних центрів від 27.02.1998 року, в Москві створений і функціонує Національний культурний центр України. Це українське представництво не має філій в інших містах Росії, йдеться у відповіді МЗС.

 

Російський центр культури й науки спільно з російською агенцією "Россотруднічєство", визнаною Європейським парламентом у 2016 році пропагандистською, анонсували 9 березня захід: "Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка".

 

На цей анонс звернув увагу заступник віцепрезидента Світового конгресу українців у Південній та Західній Європі Павло Садоха, оприлюднивши у Facebook відкритий лист до президента України та РНБО, в якому закликав "розглянути питання заборони в Україні функціонування осередків російської пропаганди і дезінформації «Россотруднічєство»".

 

29.03.2021

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