На довиборах у Надвірній про перемогу заявили одразу два кандидати.

На довиборах до Верховної Ради в Івано-Франківській області на окрузі №87 із центром у Надвірній лідирують троє кандидатів: Олександр Шевченко, Руслан Кошулинський та Василь Вірастюк. За результатами опрацюваня 37,6% протоколів кандидат «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 34,45%, кандидат ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 27,61%, а висуванець партії «За майбутнє» Олександр Шевченко – 27,6%. Такі дані оприлюднила ЦВК сьогодні, 29 березня, станом на 12 ранку.

Фото www.cvk.gov.ua

І колишній директор курорту «Буковель» Олександр Шевченко, і спортсмен Василь Вірастюк уже заявили, що перемагають на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

«Результати паралельного підрахунку голосів говорять, що на виборах по 87 виборчому округу ви віддали перемогу Олександру Шевченку», – йдеться в заяві кандидата від партії «За майбутнє».

Кандидат у нардепи Олександр Шевченко дякує виборцям. Фото www.facebook.com/YaShevchenkoUa

Він повідомив, що згідно з підрахунком 100% протоколів з «мокрими» печатками, він отримав 15 798 голосів (30,89%), а Василь Вірастюк – 15 606 (30,52%).

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За інформацією міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, згідно з паралельним підрахунком голосів, проведеного ВО «Свобода» на всіх дільницях, Шевченко лідирує з мінімальним відривом – він отримав 15 709 голосів виборців, його найближчий суперник від «Слуги народу» Вірастюк – 15 542 голоси.

У той же час у партії «Слуга народу» повідомили, що за результатами проведеного ними екзит-полу лідирує Вірастюк – 33% голосів, на другому місці Олександр Шевченко – 32%, Руслан Кошулинський набирає 30%.

Кандидат Руслан Кошулинський – у трійці лідерів. Фото https://espreso.tv

«Екзит-пол – це соціологія, якій властива статистична похибка. Тому рано підводити підсумки виборів і говорити про конкретні результати. Однак ми абсолютно впевнені в перемозі нашого кандидата», – заявив лідер партії Олександр Корнієнко агентству «Інтерфакс-Україна» ввечері в неділю.

За його словами, протягом дня на виборчих дільницях спостерігачі від партії «Слуга народу» стали свідками низки порушень, серед яких підкуп голосів, підвози, сітки і каруселі, процедурні порушення виборчого процесу.

Кандидат у нардепи Василь Вірастюк задоволений результатами голосування. Фото https://sluga-narodu.com

Зі свого боку, Вірастюк повідомив, що «Слуга народу» проводить паралельний підрахунок голосів на окрузі.

«Ми перемогли. Я звик перемагати чесно, тому зараз наше завдання – захистити наш результат», – заявив Вірастюк.

За результатами екзитполу соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненого о 18:00 у неділю, 28 березня, на довиборах у 87-му окрузі лідирують Олександр Шевченко, Руслан Кошулинський та Василь Вірастюк.

Фото http://ratinggroup.ua

За даними групи «Рейтинг», Олександр Шевченко отримав 32,4% голосів виборів, Руслан Кошулинський – 31,6%, Василь Вірастюк – 29,4%. Юрій Голіней набрав 3,4% голосів, самовисуванець Михайло Ноняк – 2,3%. За решту кандидатів проголосували менше 1% виборців.

Зазначимо, за даними ЦВК, явка на довиборах до Верховної Ради у неділю, 28 березня, в 87-му окрузі становила 35,05%.

Нагадаємо, на довиборах у 87-му окрузі кандидувало семеро самовисуванців та семеро представників від партій. Прикметно, що троє кандидатів мали однакові імена та прізвища: Олександр Шевченко. Напередодні дня голосування спостерігачі та правоохоронці на Прикарпатті заявили про використання адмінресурсу та спробу організації схеми підкупу виборців.