Надвірнянська громада відправила на фронт 99 авто.

99 автомобілів для військових ЗСУ від початку повномасштабної війни передали на фронт жителі Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Надвірної Зіновій Андрійович.

Найбільше автівок на передову відправили жителі села Красна — 22. Долучилися до допомоги й інші населені пункти громади.

— село Гвізд – 15;

— село Верхній Майдан – три авто, одне баґі (до трьох автівок долучилися фінансами);

— село Красна – 22;

— село Лоєва – чотири;

— село Лісна Тарновиця – два;

— село Молодків – шість;

— село Назавизів – 16 авто, два квадроцикли;

— село Парище – вісім;

— село Стримба – чотири;

— місто Надвірна – 18.

Також мер Надвірної повідомив, що зараз готують гуманітарні вантажі до відправлення на фронт.

"Якщо ви маєте адресну допомогу для своїх колег, для бійців, які перебувають у різних військових частинах, прохання передати у Надвірнянську міськраду (м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29). Ми вже на днях формуємо автомобілі і будемо вирушати на Схід", — сказав Андрійович.