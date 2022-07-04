Надвірнянська громада відправила на фронт 99 авто.

99 автомобілів для військових ЗСУ від початку повномасштабної війни передали на фронт жителі Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Надвірної Зіновій Андрійович.
Найбільше автівок на передову відправили жителі села Красна — 22. Долучилися до допомоги й інші населені пункти громади.
— село Гвізд – 15;
— село Верхній Майдан – три авто, одне баґі (до трьох автівок долучилися фінансами);
— село Красна – 22;
— село Лоєва – чотири;
— село Лісна Тарновиця – два;
— село Молодків – шість;
— село Назавизів – 16 авто, два квадроцикли;
— село Парище – вісім;
— село Стримба – чотири;
— місто Надвірна – 18.
Також мер Надвірної повідомив, що зараз готують гуманітарні вантажі до відправлення на фронт.
"Якщо ви маєте адресну допомогу для своїх колег, для бійців, які перебувають у різних військових частинах, прохання передати у Надвірнянську міськраду (м. Надвірна, вул. Гетьмана Мазепи, 29). Ми вже на днях формуємо автомобілі і будемо вирушати на Схід", — сказав Андрійович.
04.07.2022