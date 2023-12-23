У Надвірній офіційно ліквідували діяльність церкви УПЦ МП.

У Надвірнянській громаді офіційно ліквідували діяльність храму "Святого великомученика Георгія Побідоносця" православної церкви московського патріархату. Про це повідомив очільник громади Зіновій Андрійович.

"Історичний момент на духовному фронті! Офіційно припинили право існування, а точніше ліквідували діяльність церкви "Святого великомученика Георгія Побідоносця" в нашій громаді", – зазначив Андрійович.

За його словами, шлях до ліквідації "ворожої церкви" був нелегким, адже довелося пройти процедуру громадських слухань і кілька місяців очікування.