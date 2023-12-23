У Надвірній офіційно ліквідували діяльність церкви УПЦ МП.

 

 

У Надвірнянській громаді офіційно ліквідували діяльність храму "Святого великомученика Георгія Побідоносця" православної церкви московського патріархату. Про це повідомив очільник громади Зіновій Андрійович.

 

"Історичний момент на духовному фронті! Офіційно припинили право існування, а точніше ліквідували діяльність церкви "Святого великомученика Георгія Побідоносця" в нашій громаді", – зазначив Андрійович.

 

За його словами, шлях до ліквідації "ворожої церкви" був нелегким, адже довелося пройти процедуру громадських слухань і кілька місяців очікування.

 

"Ми доклали максимум зусиль, щоб Надвірнянська громада одна з перших в області позбулася московських попів у чорних рясах. Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців", – додав Андрійович.

23.12.2023

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