У Надвірній офіційно ліквідували діяльність церкви УПЦ МП.

У Надвірнянській громаді офіційно ліквідували діяльність храму "Святого великомученика Георгія Побідоносця" православної церкви московського патріархату. Про це повідомив очільник громади Зіновій Андрійович.
"Історичний момент на духовному фронті! Офіційно припинили право існування, а точніше ліквідували діяльність церкви "Святого великомученика Георгія Побідоносця" в нашій громаді", – зазначив Андрійович.
За його словами, шлях до ліквідації "ворожої церкви" був нелегким, адже довелося пройти процедуру громадських слухань і кілька місяців очікування.
23.12.2023
"Ми доклали максимум зусиль, щоб Надвірнянська громада одна з перших в області позбулася московських попів у чорних рясах. Неприпустимо, щоб під час війни в державі функціонувала церква, яка благословляє російських солдатів на вбивства українців", – додав Андрійович.